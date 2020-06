Kasper Hjulmand er klar i spyttet, når det handler om bettingreklamer: De bør forbydes.

»Det er en personlig holdning, som jeg synes, jeg har ret til at have uanset hvad, og jeg synes ikke, jeg kan opfordre til spil og til betting. Så det kommer jeg aldrig til at stå på mål for,« siger landstræneren for det danske landshold.

Det gør han i Radio4s sportsprogram 'Fremkaldt'.

Og der er ikke et snert af tvetydighed at spore hos landstræneren på trods af, at Danske Spil-brandet Oddset er en af landsholdets største sponsorer, og han går altså i rette med en af DBUs allerstørste partnere.

Jeg synes, der er en problematik i forhold til spiludbydere og vores sport. Kasper Hjulmand

»Jeg fordømmer ikke nogen, som gør det, men jeg kunne aldrig finde på selv at gøre det, for jeg synes faktisk, det er et problem. Jeg synes, det er noget, vi som branche burde gøre noget ved.«

På DBUs hjemmeside står Oddset listet op som en af A-landsholdets vigtigste sponsorer sammen med eksempelvis Hummel og Carlsberg. 'Danske Spil er som hele Danmarks spiludbyder en naturlig samarbejdspartner for DBU, og under parolen ´Uanset hvad´ ønsker Oddset fra Danske Spil at bidrage til den gode stemning omkring landsholdet,' fremgår det.

Men samtidig forklarer Kasper Hjumand i 'Fremkaldt', at han har det meget skidt med den del af samfundet, der kommer i problemer grundet spil og betting.

I løbet af sin karriere som træner er han også stødt på mange spillere, som ikke har haft kontrol over deres spilletrang, og han kan efter eget udsagn 'utallige historier om spillere', som han har haft eller kendt.

Danmarks nye landstræner på herrelandsholdet i fodbold, Kasper Hjulmand, i Parken. Foto: Oscar Scott Carl Vis mere Danmarks nye landstræner på herrelandsholdet i fodbold, Kasper Hjulmand, i Parken. Foto: Oscar Scott Carl

»Men der er mange, mange, mange andre. Også store stjerner, som vi alle sammen kender, som ikke har flere penge, der er blevet fanget af det og har haft et langt liv med det. Og det skal ikke være sådan, at vi som branche er med til at opfordre til det. Det synes jeg lyder mærkeligt,« siger Kasper Hjulmand.

»Så hvad vi kan gøre for, at vi som branche ikke er med til at få det derhen? Selvom det er med til at funde mange ting, og der er mange penge i det, synes jeg ikke, at det er det rigtige.«

Spørger man manden, der netop har overtaget roret for det danske landshold og skal styre det sikkert i land ved EM 2021 på hjemmebane i København, er han ikke i tvivl.

Spilreklamerne skal forbydes, da det også risikerer at gå ud over samfundets yngste.

»Jeg synes bestemt ikke, det er noget, vores børn og unge skal se for meget på. Så nej, jeg synes, der er en problematik i forhold til spiludbydere og vores sport.«