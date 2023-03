Lyt til artiklen

Danmarks historiske kollaps mod Kasakhstan kommer til at gøre ondt meget, meget længe.

Faktisk vil det sensationelle 2-3-nederlag i EM-kvalifikationen give landstræner Kasper Hjulmand decideret mareridt i de kommende måneder.

Det vurderer TV 2s fodboldanalytiker Morten Bruun, som dog ikke mener, at Kasper Hjulmand – trods kun én sejr i de seneste fem opgør – er fyringstruet. I hvert fald ikke endnu.

Her tager Morten Bruun og Viaplay-ekspert Peter Kjær temperaturen på det danske landshold efter det isnende nederlag til de kasakhiske fodboldminiputter.

De to kommentatorer på henholdsvis TV 2 og Viaplay: Morten Bruun og Peter Kjær (th.)

Hvem bærer skylden for Danmarks nederlag søndag?

MORTEN BRUUN: »Det gør både spillere og træner. Jeg synes, det var helt okay, at Kasper Hjulmand italesatte den manglende mentalitet inde på banen. Jeg orker ikke de trænere, der altid er superhelte og altid stiller sig foran holdet. Men jeg må sige, at trippeludskiftningen efter 65 minutter var katastrofal. Jeg har en fornemmelse af, at den i for høj grad var planlagt på forhånd. Vi var på vej ned i afgrunden, da han foretog den, men det forhindrede absolut ikke sammenbruddet.«

PETER KJÆR: »Det er altid træneren. Det vil han nok også selv stille sig op og sige – for der er ikke meget at diskutere. Der er nogle mellemregninger, men chefen står til ansvar. Nede i Kasakhstan sætter han en helt ny venstreside ind med Mohamed Daramy og Jens Stryger, og den giver det sidste mål væk. Daramy er en fantastisk offensivspiller, men ikke nogen stor defensiv spiller, og han ender med at stå i ingenmandsland, da bolden bliver headet ind. Der kunne Hjulmand have valgt noget andet.«

Daramy og Stryger gjorde et skidt indhop i choknederlaget mod Kasakhstan, mener Peter Kjær.

Hvad er der galt med det danske fodboldlandshold lige nu?

MORTEN BRUUN: »Det virker, som om det her hold har det meget svært med modgang. Det har de ikke haft ret meget af. Modgangen under EM blev jo overskygget af Christian Eriksens hjertestop. Hvis vi leger med tanken og siger, at vi havde tabt til Finland og Belgien under normale omstændigheder ved EM, så havde modgangen jo været gange 1.000. Men sådan føltes det ikke, for fodbold blev ligegyldigt. I VM-kvalifikationen suste vi derudad, og holdet klarer sig godt i Nations League. Så de har aldrig oplevet modgang for alvor. Men så ramte modgangen os for alvor under VM og i særdeleshed i kampen mod Australien. Og nu den her – det lover ikke godt. Det virker, som om vi er ENORMT sårbare i øjeblikket.«

PETER KJÆR: »Man skal altid passe på med statistikker, men han har stået i spidsen for det danske landshold 37 gange, og kun tre er endt uafgjort. Der skal være noget kynisme i et fodboldhold, når man er på vej mod et dårligt resultat. Det skal man tage – selv i Kasakhstan. 2-2 havde også været et vildt skuffende resultat, men det havde været noget andet. Jeg savner kynisme. At landsholdet har tabt 11 ud af de 37 opgør viser mig, at kynismen mangler.«

Kasper Hjulmand går en meget tung tid i møde efter nederlaget mod det upåagtede mandskab fra Centralasien, mener Morten Bruun.

Er Kasper Hjulmand den rette mand i spidsen for Danmarks landshold?

MORTEN BRUUN: »Det skal han bevise nu. Han har gjort så meget godt for landsholdet, at han efter min mening skal have muligheden for at kvalificere landsholdet til EM i Tyskland. Jeg noterer mig, at nogle tosser vil have ham fyret. Det er en del af fodbolddebatten. Det skal han jo ikke. Det skal først være i en situation, hvor EM-kvalifikationen er i alvorlig fare. Der vil jeg mene, man kan diskutere det. For vi bør gå videre til EM fra den her pulje. Jeg rejser hjem fra Kasakhstan med følelsen af at have oplevet et af de større kollaps i dansk fodboldhistorie. Men jeg har ikke følelsen af, at vi ikke kommer med til EM.«

PETER KJÆR: »Ja. Det ville være voldsomt hurtigt at skifte ud, selvom jeg er med på, at vores VM ikke var specielt godt. Jeg synes, at vi skal se noget mere, for jeg er slet ikke der endnu. Kasper skal også lære af det, og det kommer han også til. Men spiller vi en kvalifikation uden at gå videre … Så er der jo ikke nogen, der skal med videre. For vi har fået en rigtig fin gruppe. Men de sorger tager jeg ikke på forskud.«

'Der skal ske en mentalitetsforbedring,' fastslår Peter Kjær efter landsholdets nedtur i Kasakhstan.

Hvad skal ændres på landsholdet nu?

MORTEN BRUUN: »Det bliver værst for Kasper Hjulmand nu. Jeg misunder ham ikke. Spillerne kommer tilbage i rumlen lynhurtigt. Men det bliver et mareridt for Kasper Hjulmand. Jeg har ondt af ham. At han ikke har en kamp igen på søndag. Nu var han LIGE kommet igennem den lange periode efter VM-slutrunden. Så får han tre dage, hvor han kan trække vejret, og så er han i tre måneders mareridt nu. Men der skal samles op på ting. Man kan ikke bare sige ‘farvel og vi ses om tre måneder’. Nu skal der føres samtaler med mange folk. Men hele setuppet omkring landsholdet skal ikke under lup. Det er selvfølgelig alvorligt, at vi i de seneste to ud af tre kampe er kollapset. Vi har ikke tabt til verdens store fodboldnationer. Vi har set rigtig dårlige ud specielt i slutfasen af kampene. Der er noget selvransagelse. Det skal der være. Men det er ikke sådan, at man skal til at udtage ti nye spillere.«

PETER KJÆR: »Der skal ske en mentalitetsforbedring. Det kan jo komme mange steder fra – også fra træneren. Hans indskiftninger i Kasakhstan var ikke gode, og det må han godt italesætte. Der må han godt sige: ‘De hjalp os ikke, og der fejlede jeg.’ Den starter også hos ham, når han siger: ‘Nu skal vi rejse gennem fem tidszoner’. Prøv at høre – det er rigtigt nok, men det kan man ikke bruge til noget. Det løfter ikke mentaliteten hos holdet og over for fansene. Hvis tingene bliver undskyldninger hele tiden – det gider vi sgu ikke høre på. Vi skal ikke på forhånd begynde at tale om tidszoner og at have bolden mere end de andre. Det skal vi stoppe med, og det gælder hele vejen rundt.«