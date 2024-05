Matthew O'Riley kunne ikke have haft en bedre sæson, siger Kasper Hjulmand, som har fravalgt ham til EM.

Midtbanespilleren Matthew O'Riley er en af de bejlere, der har trukket nitten i EM-kapløbet.

Celtic-stjernen var således ikke blandt de 26 spillere, som fodboldlandstræner Kasper Hjulmand torsdag udtog til slutrunden.

Han var ellers på banen i Danmarks seneste landskamp i marts, og han er blevet fravalgt på yderste marginal, fortæller landstræneren.

- Jeg synes, jeg har taget seks rigtig gode midtbanespillere med, og de er rigtig gode, og det er Matt også, så jeg kan godt forstå spørgsmålet. Han er en super dygtig spiller, der har gjort det rigtig godt og spillet en stor sæson.

- Ud over de seks centrale midtbanespillere, der er udtaget, kan Mikkel Damsgaard og Andreas Christensen også spille positionen, og det går ud over Matt.

- Jeg er sikker på, at han kommer til at spille mange landskampe for os i fremtiden, og det har været et svært valg, siger Kasper Hjulmand

Den 23-årige midtbanespiller med engelske rødder har scoret 19 mål og lavet 18 assister for Celtic i den netop afsluttede sæson. I tillæg er han blevet kåret til årets spiller i den skotske mesterklub.

- Han kunne ikke gøre mere. Han har gjort, hvad han skulle, siger Kasper Hjulmand.

Det samme siger landstræneren om Martin Braithwaite. Den mangeårige landsholdsspiller er som spidsangriber blevet topscorer i Spaniens næstbedste række med 21 fuldtræffere.

Også superligaprofilen Nicolai Vallys har været i spil til det sidste, men er blevet sorteret fra.

Flere spillere modtog først landstrænerens endegyldige dom torsdag, men skader kan i løbet af den næste uge bane vej for en afbudsplads i EM-truppen inden deadline 7. juni.

- Langt de fleste var forberedte på, hvor de stod i forhold til EM. Det har jeg fortalt dem den seneste måned, så der ikke har været noget overraskende i det. Jeg har været ærlig og fortalt dem, hvor de står henne. Nogle af dem fik først beskeden i dag, fordi der var nogle ting, vi skulle være helt sikre på.

- Det er ikke det sjoveste at give den besked. Mange af dem, jeg har talt med, er unge spillere med en stor fremtid på det danske landshold, tror jeg. Og det er jo ikke helt slut endnu. Både Matthew O’Riley og andre spillere pakker ikke støvlerne væk. Der er en uge endnu, inden jeg skal indlevere truppen.

- De har taget det på en fantastisk måde og stiller sig til rådighed og har sagt, at jeg må ringe når som helst. De vil gøre alt for holdets bedste, og det skal de have stor kredit for, siger Kasper Hjulmand.

Han har en beredskabsliste klar, hvis skaderne pludselig vælter ind over landsholdet i de fem træninger og den testkamp mod Sverige, som holdet skal igennem inden den endelig indlevering af EM-truplisten.

- På alle positioner er der mindst to spillere, der kan blive ringet op. Så dybden af spillere er ret stor. Jeg kan ikke sige det præcise antal, men der er nogle stykker, som holder sig klar og ikke skal for langt væk fra telefonen, siger Hjulmand.

Spillere som Jesper Lindstrøm og Gustav Isaksen er droppet til EM på grund af vigende spilletid for henholdsvis Napoli og Lazio, siger landstræneren.

/ritzau/