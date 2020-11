Island kommer ind til kampen mod Danmark med en EM-skuffelse og en afgående landstræner som tung bagage.

Landstræner Kasper Hjulmand har omsider fået samlet noget nær sin stærkest mulige trup forud for Nations League-kampene mod Island og Belgien.

Syv spillere fra engelske klubber er alle testet negative for corona og kan deltage i lørdagens træning.

- Efter nogle hektiske dage har vi fået samlet truppen. Det er meget vigtige kampe for os. Vi kan gå efter at få en finale mod Belgien. Men først gælder det Island.

- Jeg har stor respekt for Island. Det har jeg altid haft. Det handler om de islandske spilleres personlighed og identitet. Det gør det til en meget vanskelig kamp, siger Hjulmand på lørdagens pressemøde.

Island kommer lige fra en gigantisk nedtur i Budapest med et 1-2-nederlag til Ungarn torsdag aften. Nederlaget betød, at næste års EM-slutrunde bliver uden Island næste sommer.

Erik Hamrén meddelte lørdag formiddag, at han stopper som islandsk landstræner efter holdets kampe mod Danmark og England.

Den kedelige optakt kan dog sagtens vendes til noget positivt for Island, advarer Hjulmand.

- Island kvalificerede sig ikke til EM, og Hamrén har netop meddelt, at han stopper. Og jeg tror, at det kan blive den sidste dans for flere af de islandske spillere.

- Det kan bringe dem ny energi og vil motivere dem til at ville slå Danmark i Parken, så vi tager ikke let på det. Vi gør klar til en fight, og vi skal præstere godt for at vinde.

- Jeg kender Erik. Han er et godt menneske og en træner af høj kvalitet, som jeg respekterer. Jeg ønsker ham alt det bedste og glæder mig til at se ham, siger Hjulmand.

Han er tilfreds med den trup, han råder over til de kommende kampe, men udelukker ikke justeringer inden onsdagens kamp mod Belgien.

- Vi har en rigtig god trup med topkvalitet og er godt dækkede ind på pladserne, så vi er klar. Om der skal ske justeringer? Hvem ved?

- Der kan være lang tid til onsdag i den her verden, så vi må se, hvad der sker. Vi tager en kamp ad gangen, og så laver vi status efter Island-kampen, siger Hjulmand.

Pierre-Emile Højbjerg afsoner karantæne mod Island. Derudover er Joakim Mæhle tvivlsom efter et slag på knæet i onsdagens 2-0-sejr over Sverige i en testkamp.

/ritzau/