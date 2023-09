Man kunne nemt have nået en tur til kaffemaskinen, mens der blev tjekket video i Parken.

VAR-maskineriet var endda heller ikke Danmarks ven mod San Marino.

Verdens værste fodboldnation blev flere gange reddet af dommernes forlængede arm, men det var faktisk ikke det, der triggede Kasper Hjulmand.

Danmarks landstræner har nemlig en aversion mod det langvarige videokiggeri midt under kampen, og det fik fjerdedommeren virkelig at vide under kampen.

Efter 4-0-sejren var han stadig rundt på gulvet over det.

»Jeg kan ikke forstå, at det skal tage så lang tid. Jeg synes, det er vanvittigt,« siger Kasper Hjulmand til B.T.

»Jeg synes, jeg ser VAR eksekveret langt hurtigere andre steder. Det handler om simple offside-kendelser. «

Kasper Hjulmand havde ikke set kendelserne selv, men mener, at det skal speedes op i fremtiden.

»Man går bare derude og tænker: 'Lad os nu bare komme i gang'. Hvis det ikke er klart og tydeligt, og der er dømt noget... Hvis det tager fem-seks minutter, så er det ikke klart og tydeligt.«

I første halvleg fik Danmark frataget et straffespark, som kampens dommer i første omgang havde tildelt på et tyndt grundlag.

I anden halvleg blev det så Morten Hjulmands drømmehug, der måtte stryges fra tavlen, da Jonas Wind havde været offside.

Landstræner Hjulmand erkendte, at de gerne havde lavet nogle flere mål til ære for publikum, men fik det vigtigste med fra det ulige opgør: Tre point og ingen skadede spillere i kampen.

Dog gik han på arbejde sent i nat for at finde en afløser til Alexander Bah, der fik konstateret en skade via en scanning torsdag morgen. Læs mere her