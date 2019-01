Den belgiske storklub Anderlecht har udpeget en ny træner. Og det bliver ikke danske Kasper Hjulmand, som ellers til det sidste var blandt kandidaterne.

I stedet hedder Anderlechts nye træner Fred Rutten.

»Ledelsen har enstemmigt besluttet at udpege Fred Rutten som RSC Anderlechts nye træner,« skriver Anderlecht på klubbens hjemmeside.

Michael Verschueren, sportsdirektør i klubben, som har danske Frank Arnesen som teknisk direktør, siger om hollandske Rutten, som starter på mandag:

Frank Arnesen og Michael Verschueren. Foto: HATIM KAGHAT Vis mere Frank Arnesen og Michael Verschueren. Foto: HATIM KAGHAT

»Vi indgår et partnerskab med Rutten for at opnå stor succes i denne sæson og i de næste sæsoner.«

Ifølge B.T.s oplysninger har den belgiske storklub haft FC Nordsjællands cheftræner, Kasper Hjulmand, øverst på sin ønskeliste til at overtage trænerposten efter flere uger med forskellige navne vendt i medierne – heriblandt Frank de Boer og Phillip Cocu.

Men nu har klubben fundet en anden løsning i form af 56-årige Rutten, som tidligere har været træner i store klubber som Feyenoord, PSV Eindhoven og Schalke 04.

