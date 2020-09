Det danske fodboldlandshold skal møde Belgien og England lørdag og tirsdag i Parken, og Kasper Hjulmand er helt bevidst om den vanskelige start som landstræner.

Verdens nummer et i de seneste to år. Ti sejre i træk. Stjernespillere på næsten alle positioner.

Belgien er blevet en fodboldstormagt i de seneste år - også illustreret med holdets VM-bronze i 2018.

Så det bliver en ilddåb for Kasper Hjulmand, der får debut som dansk landstræner lørdag mod belgierne i et tilskuertomt Parken.

Det er Danmarks første kamp på højeste niveau i Nations League. En gruppe, der også tæller England og Island.

- Det bliver en ekstremt svær og spændende kamp. Det er verdens nummer et, vi møder, og det er de af en årsag. Vi møder dem tre gange i løbet af de næste ti måneder, siger Hjulmand.

Ud over to kampe i Nations League skal Danmark også møde Belgien ved EM næste sommer. Her skal danskerne spille alle tre gruppekampe i Parken.

Hjulmand beundrer Belgien for det arbejde, landet har gjort med sit fremmeste fodboldhold.

- Vi har at gøre med en gruppe spillere, som har været gennem en udvikling i belgisk fodbold, hvor klubberne og forbundet i samarbejde har arbejdet strategisk med at få udviklet gode fodboldspillere, siger Hjulmand.

Siden 2016 har Roberto Martínez som landstræner været i stand til at løfte Belgien som fodboldnation og gjort det til et vanskeligt hold at spille imod.

- Belgien har fundet en træner, som arbejder taktisk med spillere på en måde, som nærmer sig klubniveau i forhold til fleksibilitet og forskellige måder at angribe den enkelte kamp på, samtidig med at der en tydelig struktur.

- Vi ser et hold, der er gennemarbejdet, og som har mange strenge at spille på. Det er svært at nå det sted med et landshold, og de har arbejdet længe på at nå derhen.

- Vi møder supergode spillere og et hold, som er godt trænet, siger Hjulmand.

I den første uge som landstræner har Hjulmand derfor også fokuseret på at forsvare på de sidste 20 meter af banen.

Det skyldes, at belgierne er meget bevægelige og stærke i offensiven med typer som superteknikeren Eden Hazard, hurtigløberen Dries Mertens og brølstærke Romelu Lukaku.

Hjulmand har også lagt vægt på at skabe overtal på modstandernes banehalvdel, og intentionen er at spille bolden frem - ikke losse den op i angrebet.

Thomas Delaney kender flere af de belgiske spillere fra Bundesligaen.

- Mit kendskab til en del af spillerne er ganske godt. Det er en ilddåb for os. For mig er Belgien et af de bedste landshold i verden. Jeg synes ikke, at ranglisten lyver.

- Jeg er meget imponeret over den måde, de gør tingene på. Det giver lidt klubhold-vibes. De har et hold, de nærmest har ført igennem hele vejen op, siger Delaney.

Han henviser til, at mange af belgierne har været med i adskillige år og nu er bundrutinerede.

På klubholdet Dortmund spiller Delaney sammen med Thorgan Hazard og Axel Witsel.

- Axel er en super spiller, allround, han kan lidt af det hele. Godt flow med bolden, stærk, en stor motor. Det er en af de bedste centrale midtbanespillere, jeg har spillet sammen med.

- Det er første gang, jeg skal spille mod Axel. Det glæder jeg mig til, siger Delaney.

Danmarks kamp mod Belgien går i gang lørdag klokken 20.45.

/ritzau/