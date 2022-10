Lyt til artiklen

Kun 23 minutter gik der, før Morten Hjulmand så rødt.

Den 23-årige dansker, som til daglig tørner ud for italienske Lecce, havde forud for den seneste kamp mod Roma fået besøg af sine forældre, der var fløjet til støvlelandets hovedstad for at se deres søn i aktion.

Det var dog ikke længe, de havde den fornøjelse, og frustrationen over udvisningen gik da også ud over en række jublende Roma-fans.

På en video delt på Twitter, ses en mand iført en Hjulmand-trøje, som sidder blandt Roma-fans.

Foto: Martin Sylvest

Og manden? Ja, det er såmænd Morten Hjulmands far, Jesper, som ikke holder igen med gestikulationerne.

Kort efter at have taget en tår af sin øl, rejser han sig op og strækker langfingrene mod Roma-tilhængerne.

Det bliver for meget for Morten Hjulmands mor, Mia, som trykker sin mand og sidekammerat på låret, så han sætter sig tilbage på stolen.

Endnu værre blev det for familien Hjulmand, der kunne se Lecce tabe kampen med 2-1, trods en udligning fra Gabriel Strefezza kort efter sønnikes udvisning.

Det røde kort betyder, at Morten Hjulmand må følge sit hold fra tribunen de kommende kampe.

Til gengæld kan han glæde sig over at være startet inde i alle Lecces kampe i denne sæson, og i juni blev han tilmed udtaget til det danske landshold for første gang i karrieren.

Derudover er danskeren også blevet anfører i den nyoprykkede Serie A-klub.