Landstræneren føler sig tryg ved at skulle spille en landskamp i coronaramte Belgien senere i november.

Belgien er et af de hårdest ramte europæiske lande, hvad angår coronapandemien.

Det danske fodboldlandshold skal efter planen spille en Nations League-kamp i Belgien 18. november.

At skulle spille en fodboldkamp i Belgien kunne måske skabe frygt og bekymring på det danske landshold, men det lader ikke til at være tilfældet.

I hvert fald fortæller landstræner Kasper Hjulmand på tirsdagens pressemøde i Brøndby, at han er tryg ved at skulle spille kampen.

- Der er blevet lavet 9000 test eller sådan noget lignende i fodboldregi i Belgien. Og i fodboldregi bliver der lukket virkelig hårdt til.

- Der har været ganske få tilfælde af coronasmittede i fodboldmiljøerne, under en procent så vidt jeg ved, siger Hjulmand.

Generelt tager fodboldlandsholdet en række ekstra forholdsregler, hvor spillere, trænere og stab bliver lukket inde i en såkaldt coronaboble uden den store kontakt med omverdenen.

- I de bobler, vi får lavet, og med den måde vi rejser på, er vi næsten mere sikre, end hvis vi var ude i det civile samfund. Så vi føler egentlig, at fodbolden gør meget for at lukke det godt ned.

- Den måde, vi lever på, er meget afskærmet og isoleret. Så derfor føler vi os egentlig trygge ved det, forklarer Hjulmand.

Inden kampen mod Belgien skal Danmark hjemme møde Sverige i en testkamp 11. november, mens Island venter 15. november i Nations League.

Udekampen mod Belgien er således den sidste for det danske landshold i 2020.

/ritzau/