Belgien har et komplet fodboldlandshold, mener Kasper Hjulmand, som vil forsøge at tage kontrol i udekampen.

Belgiens førsteplads på fodboldens verdensrangliste er helt berettiget. Intet landshold kan nemlig spille på samme niveau som belgierne.

Det siger en imponeret dansk landstræner før onsdagens gruppefinale i Leuven nær Bruxelles.

- At møde Belgien er den største udfordring, man kan få som landshold lige nu. Belgien har et meget komplet hold, og det er det landshold, der har imponeret mig mest i forhold til, hvor mange forskellige ting de kan.

- De er så langt i deres proces med spillet, at de minder om et klubhold, hvor mange andre landshold har nogle huller, fordi man ikke kan nå det hele og få det til at hænge 100 procent sammen. Og så har Belgien bare en generation af spillere, som er ved at toppe nu.

- Det er helt på sin plads, at de ligger i toppen af verdensranglisten. De har ikke tabt i 24 hjemmekampe, og de har en målscore, på jeg ved ikke hvad, siger Kasper Hjulmand.

I den ene ende af banen har Belgien Real Madrid-keeper Thibaut Courtois bag et rutineret forsvar, mens det i den anden ende af banen er mesterkreatøren Kevin De Bruyne, hurtigløberen Dries Mertens og brølstærke Romelu Lukaku, der skal gøre ondt på Danmark.

Landstræner Hjulmand vurderer det som dødsdømt, hvis Danmark stiller sig tilbage og udelukkende satser på at vinde via kontraangreb.

- Vi bliver nødt til at være modige og selv være i kontrol i perioder af kampen. Vi har også set i Belgiens andre kampe, at hvis man presser dem virkelig højt, så kan der komme noget positivt ud af det.

- Vi skal et niveau eller to op i forhold til kampen mod Island, og så må vi for alt i verden ikke komme bagud, for belgierne er uhyggelige til at lukke af, når de først er foran, siger Hjulmand.

I september tabte Danmark 0-2 til Belgien i Parken. Her mærkede Pierre-Emile Højbjerg på egen krop, hvor hurtige, stærke og fodboldkloge spillerne hos Danmarks kommende EM-gruppemodstander er.

- Det er måske det bedste landshold, jeg nogensinde har mødt. Og hvis vi skal slå dem, så skal vi nok spille vores bedste nogensinde og håbe på, at de ikke helt rammer niveau.

- De har bare så mange dygtige spillere, der gennem flere år har fulgt den samme opadgående kurve, siger Højbjerg.

Danmark skal vinde udekampen for at snuppe førstepladsen i Nations League-gruppen. I så fald sikrer Danmark en plads i turneringens slutspil samt en VM-livline, der kan bruges, hvis den normale VM-kvalifikation måtte kikse.

