Før torsdagens Nations League-lodtrækning jubler Kasper Hjulmand over udsigten til at skulle møde topnationer.

Engang var landholdenes testkampe ønsket hen, hvor peberet gror - i hvert fald blandt fodboldfans.

Men med Nations Leagues indtog kan landstræner Kasper Hjulmand tage sig selv i at savne flere testkampe.

Nations League-turneringen, som der trækkes lod til torsdag klokken 18, erstattede fra 2018 de fleste testkamps-terminer, og med point på spil, der er med til at definere seedninger til EM- og VM-kvalifikationer, er turneringen for Hjulmand så betydningsfuld, at der ikke efterlades meget plads til eksperimenter.

- De år, jeg har været med, har jeg sukket lidt efter en testkamp engang imellem for lige at kunne prøve noget af. Det er ikke så meget det at teste spillere, men mere måden at spille på.

- Alle kampe er bare så sindssygt vigtige, for der er kæmpe forskel på, om man seedes i første eller andet lag i en kvalifikation, siger Kasper Hjulmand.

Han prøvede sig alligevel frem, da han i efteråret 2020 fik ilddåb i landstrænerjobbet med Nations League-gruppen mod Belgien, England og Island.

- Da jeg startede som landstræner, sagde jeg til spillerne, at jeg ville komme til at eksperimentere med vores måde at spille på for at teste fleksibiliteten og lære mest muligt om holdet, og hvad der taktisk var muligt.

- Så der skiftede jeg formation i mange kampe. Men jeg synes, det er svært nu, så jeg kunne godt ønske mig lidt mere træning og testkampe end kampe, der skal vindes for enhver pris.

Man skal dog ikke tage fejl af Hjulmands holdning til Nations League. Den 51-årige landstræner er vild med konceptet og det faktum, at Danmark nu for tredje turnering i træk skal op mod nogle af Europas bedste nationer i League A.

Hvis nogen på forhånd stillede spørgsmålstegn ved turneringens berettigelse eller kaldte det træningskampe om point, er den skepsis ifølge Hjulmand gjort til skamme.

Hans fornemmelse er, at turneringen vægtes højt af selv kontinentets bedste fodboldnationer.

- De lande spiller virkelig kampene for at vinde dem. Der var altså smæk på, da vi i 2020 spillede gruppefinale i Belgien, og da Frankrig kom til Parken i 2022, efter at vi havde slået dem på Stade de France.

- Ud over point til ranglisten betyder det også meget for nationerne at komme i Final 4, og så er der også en hel del midler at hente. Så det er et voksende format med meget kompetitive kampe, mener Hjulmand.

Han påpeger, at matchningen med de største er med til at udvikle Danmark.

- Vi har mødt lande som England, Frankrig, Belgien og Kroatien to gange, det er fantastisk med så store kampe. Det udvikler holdet at møde de bedste. Derfor vil det være helt vildt fedt, hvis vi kan blive deroppe.

Hjulmand har ingen specifikke ønsker, når Danmark torsdag aften skal finde modstandere til gruppespillet, der afvikles fra september til november i år. Med en enkelt undtagelse.

Danmark kan på ny løbe ind i Frankrig, som man også var i gruppe med i den forgange Nations League-turnering og ved de to seneste VM-slutrunder.

- Jeg vil sige, at Frankrig har vi mødt nu. Det ville være fint at prøve noget andet, siger Hjulmand.

/ritzau/