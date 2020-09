Kasper Hjulmand fik lørdag sin debut som landstræner, da Danmark tabte 0-2 til Belgien.

Det kastede en blandet modtagelse af sig, og Hjulmand er ganske forstående. Det sagde han på et pressemøde forud for kampen mod England.

»Jeg har ikke nærlæst alt, men jeg forstår, at der er 'mixed feelings'. Det kommer efter en lang stime af ubesejrede kampe, så der er en historik der.«

Der var lagt op til en åbningsfest mod verdens aktuelle nummer et, hvor Belgien kom til Danmark med hele stjerneparaden. Men Kasper Hjulmands debut blev spoleret i et tomt Parken, og belgierne skulle ikke bruge mere end 10 minutter på at bringe sig foran, da Jason Denayer udnyttede manglende markeringer i det danske felt ved et hjørnespark.

Den flade fornemmelse blev total, da Dries Mertens gjorde det til 0-2 med et kvarter igen, og dermed har Kasper Hjulmand endnu sit første mål og sin første sejr til gode som dansk landstræner.

På trods af nederlaget er Hjulmand alligevel ret tilfreds:

»Der var højt tempo og høj intensitet i vores kamp i forhold til flere af de andre Nations League-kampe. Så jeg er godt tilfreds, men der er flere ting, vi skal gøre bedre.«

Landstræneren hæfter sig ved, at holdet spillede en god første halvleg, og at de var oppe imod et dygtigt hold:

»Vi ser på det på vores egen måde. Det er klart, at vi spillede mod et meget stærkt hold, der har haft en række gode resultater, og som ved, hvad de gør. Vi havde gode minutter i begge halvlege, og jeg er glad for, at spillerne bragte idéerne ud på banen. Alt i alt var det en god start mod et af de bedste hold i øjeblikket.«

Tirsdag aften får Hjulmand endnu en chance for at få sin første sejr. England gæster Parken, og de kommer med en frisk sejr i bagagen, da de slog Island med 0-1. Sejren kom først i hus i overtiden, da Sterling eksekverede et straffespark.

Dermed er Danmark allerede lidt på hælene i gruppen, men Hjulmand er fortsat optimistisk forud for kampen. Han påpeger, at Danmark vil fortsætte i samme stil, som de gjorde mod Belgien, selv om de møder et andet hold:

»Jeg synes, det virkede godt med det høje pres. Vi fik dog ikke skabt de helt store chancer ved belgiernes boldtab. England har kvalitet over det hele, de spiller offensivt og vil gerne spille hurtigt. De vil gerne have kontrol over kampen, men vi vil forsøge det samme.«

Det høje presspil er en krævende spillestil, erkender Hjulmand. Derfor vil vi også se et landshold, hvor spilleminutterne bliver doseret, og flere spillere vil komme i aktion.

Selv om ligaerne rundtomkring har mulighed for at lave fem udskiftninger i kampene, så er der fortsat kun tre til rådighed i Nations League.

»Der er mange overvejelser involveret, vi kan ikke smide for mange på banen, som ikke kan holde til 90 minutter. Vi skal se dem an i træningen, og så må vi se, hvad det bliver til. Det er meget underligt, at vi ikke har fem.«

I oktober venter der også træningskampe mod Færøerne og Island, og det giver et meget komprimeret kampprogram. Hjulmand fortæller, at man godt kan stille spørgsmålstegn ved, om kampene er nødvendige:

»Man kan godt diskutere, om det giver mening. Det er blevet lagt ind i vores program. Vi kan allerede nu forudsige, at vi i oktober og november vil bruge flere spillere. Det er en naturlig konsekvens.«