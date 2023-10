Plænen i Parken har været udskældt. Meget udskældt. Men underlagets pauvre tilstand i nationalarenaen har ikke påvirket landsholdets forberedelser i denne uge.

Det siger Kasper Hjulmand på landsholdets pressemøde dagen før Danmark skal i aktion mod Kasakhstan i et afgørende EM-kvalifikationsbrag i Nationalarenaen.

»Vi har haft nogen derinde. Vi forventer en o.k. bane, vi kan spille på. Men det er ikke sådan, at vi lægger vores spil markant om. Vi regner med, at vi kommer ind til en bane, vi kan spille på, og vi spiller kampen ligesom, hvis den var tiptop. Der er ingen justeringer der,« siger landstræneren, som tidligere har kritiseret banen i skarpe vendinger.

Dog har Hjulmand valgt, at hans spillere ikke skal træne på banen dagen før kampen, hvor det regne har væltet ned over København det meste af dagen, hvilket ellers er kutyme inden store kampe.

Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Han ønsker at skåne underlaget, der er blevet beskadiget af en stor Suspekt-koncert og efterfølgende fejlbehandling af græsset af FC København, som ejer Parken.

»Sådan en times træning ville gøre mere skade en gavn inden i morgen ved at træne derinde på grund af vejret. Vi kan udnytte tiden bedre her i Helsingør, og så træder vi ikke banen for meget op, så vi har den bedst mulige bane i morgen.«

Danmark er pisket til sejre i EM-kvalifikationsgruppen, hvor Hjulmands mandskab mod forventning endnu ikke har formået at vriste sig fra af hverken Kasakhstan, Finland eller Slovenien, når man kigger på stillingen.

Foruden Kasakhstan på lørdag venter San Marino, som Danmark møder på tirsdag, i denne landskampsperiode. kampen mod Kasakhstan i Parken spilles lørdag klokken 20.45. Du kan følge optakten, kampen og nedtakten her på B.T.