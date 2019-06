Det var hjertet - og ikke pengepungen - der tog beslutningen for Danmarks kommende landstræner, Kasper Hjulmand.

DBU annoncerede onsdag eftermiddag, at det bliver den tidligere FC Nordsjælland-mestertræner Kasper Hjulmand, der overtager det danske landshold efter EM-slutrunden i 2020.

Muligheden opstod pludselig for den 47-årige træner, der efter et par samtaler med DBU's fodbolddirektør, Peter Møller, straks smed alle de bolde, han ellers havde i luften.

»Jeg tænker ikke strategisk i forhold til, hvordan jeg skal planlægge min karriere. Jeg havde troen på - også i vinter og i løbet af foråret - at vi (han og assistenten Morten Wieghorst, red.) skulle til en klub i udlandet. Og der var konkrete muligheder, jeg kunne tage, som var meget, meget spændende og som ville være det mest logiske,« fortæller Hjulmand.

Foto: Tariq Mikkel Khan

»Men da Peter stikker en finger i jorden, og vi begynder at tale lidt, var der alligevel noget i mig, som sagde at det var rent hjerteblod. Jeg kunne virkelig godt tænke mig det.«

Kasper Hjulmand, der tidligere har prøvet kræfter med Bundesligaen i Mainz, understreger, at landstrænerjobbet er en helt unik mulighed for ham.

»For mig er det det største. Hele mit liv er jeg vokset op med landsholdet. Da jeg begyndte at tænke ‘er det en mulighed nu’, kunne jeg mærke, at det betød sindssygt meget for mig.«

»Jeg vil arbejde dag og nat og jeg vil ofre alt, jeg har i mig, for, at det bliver det bedst mulige for landsholdet og Danmark.«

Foto: Tariq Mikkel Khan

Og landstrænerjobbet betyder så meget, at Kasper Hjulmand har takket nej til nogle særdeles lukrative jobmuligheder.

»Tro mig. Jeg kunne have tjent rigtig mange flere penge andre steder. Jeg kunne have gjort det, der var mest logisk. Det var slet ikke det, jeg havde tænkt overhovedet. Men jeg fik muligheden, og jeg kunne mærke, at det jeg står for og er, var det DBU gerne ville. Så jeg takkede ja.«

Han ønsker ikke at blive konkret, når snakken falder på de jobtilbud, han afslog. Hjulmand nøjes med at konstatere, at det var markante klubber, der fik et 'pænt tak, men ellers tak'.

»Vi snakker europæisk fodbold, en større liga og en større klubscene. Også mere end jeg havde forventet. Men jeg kunne mærke, at det her betød meget for mig. At være landstræner som dansk træner er for mig det største.«

Foto: Tariq Mikkel Khan

Nu står han så i en situation, hvor han frem til sommeren 2020 er tilknyttet som konsulent i DBU. Og han understreger, at han på ingen måde kommer til at blande sig i landsholdsdebatten i den periode.

»Der er én landstræner i Danmark, og det er Åge Hareide. Jeg vil gerne understrege, at jeg synes, de (Hareide og Tomasson, red.) er det helt rigtige landstrænerpar.

»Der er ingen, der kan gøre det bedre end dem frem mod den fokuserede opgave, de er startet ud på. Jeg skal nok få min tid, når det starter i 2020.«

»Så jeg synes, det er det helt rigtige at få lavet den her ‘announcement’, og så ser I nok ikke så meget mere til mig det næste års tid,« lyder det fra Danmarks kommende landstræner.