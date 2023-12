For fansenes skyld håber Kasper Hjulmand, at Danmark får en kamp i Hamburg. Gerne mod et angrebsivrigt hold.

Hverken de danske landsholdsspillere eller landstræner Kasper Hjulmand har lagt skjul på, at det er dejligt, EM til sommer foregår i Tyskland.

Dels er det en stor fodboldnation, og dels er det let for danske fans at komme dertil. Lørdag bliver der trukket lod til EM-gruppespillet, så Danmark får vished for, hvor man skal spille og mod hvem.

Og for at starte med det sidste håber Hjulmand på at komme i gruppe med hold, der spiller offensiv fodbold.

- Jeg tror, vi ligger meget godt til de hold, der vil spille med, så det bliver en kamp, der bølger frem og tilbage, og hvor vi kan bruge det med, at vi er fleksible i vores systemer. Det passer os rigtig fint at møde modstandere, der vil spille med, siger han.

Det vil langt de fleste store nationer, som især udgør seedningslag nummer ét, mens Danmark er i andet lag til lodtrækningen. Derfor har Hjulmand heller ikke en egentlig ønskemodstander fra det lag. Dog er der ét hold, han gerne undgår.

- Jeg synes, vi har krydset nok med Frankrig efterhånden, og jeg synes også, de er stærke. Så der kunne jeg godt tænke mig noget andet, lyder det fra landstræneren.

I tredje lag ligger Holland og Kroatien, som Hjulmand gerne undgår, mens fjerde lag bliver meget afgørende for, om man havner i en dødsgruppe eller ej.

Italiens forsvarende europamestre, Schweiz og Serbien ligger i det lag, mens de tre sidste først findes til marts ved playoffkampene i Nations League.

Det giver kortere forberedelsestid i forhold til den modstander, som ender med at komme ud af det, men den lille ulempe tager Hjulmand gerne.

- Det er helt okay at trække en af dem, fordi det på papiret bliver en lettere opgave end Italien, Serbien eller Schweiz, siger han om de mulige modstandere, der kan blive hold som Polen, Island, Ukraine, Grækenland og Wales.

- Italien, Serbien og Schweiz kunne styrkemæssigt lige så godt ligge i vores seedningslag to - Italien måske endda i lag ét, mener Hjulmand.

Kunne han frit vælge, hvor det vil være fedest både at have base og spille kamp, så vil han gerne være tættest muligt på grænsen til Danmark.

- Fansene skal nok finde frem, om det så bliver München i syd, men det er da klart, at hvis vi skal spille i nord i Hamburg, så vil det da være fantastisk, lyder det inden lodtrækningen.

- Vi ved nok søndag eller mandag, hvor vi får base. Jeg har det selvfølgelig sådan, at jo tættere på Danmark jo bedre. Kunne vi være i Hamburg og skulle spille i Hamburg, så vil det være helt fantastisk, siger Hjulmand.

Lodtrækningen til EM foregår lørdag klokken 18.

/ritzau/