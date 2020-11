Der var mange rokader på landsholdet søndag, da Kasper Hjulmand var nødt til at udtage ni nye spillere.

Landstræner Kasper Hjulmand udtog søndag ni nye spillere, som er med i truppen til testkampen mod Sverige onsdag aften.

De mange nye efterudtagne spillere skyldes, at syv danske spillere fra engelske klubber lige nu ikke kan rejse til Danmark på grund af coronareglerne i Storbritannien.

En af dem, der får chancen er Anders Dreyer, og Hjulmand ser den venstrebenede offensivspiller som en af FCM's bedste spillere i øjeblikket.

- Dreyer kender vi i DBU-regi på U21-landsholdet, og han har måske været den bedste offensive spiller hos FC Midtjylland. Det er i hvert fald ham, der er kommet frem til flest muligheder.

- Han har i glimt vist rigtig fin klasse i både de europæiske kampe og kvalifikationen til Champions League, siger Hjulmand.

Netop FCM's kampe i Champions League har været et udstillingsvindue, hvor landstræneren har kunnet vurdere spillerne på et højt niveau mod Atalanta, Liverpool og Ajax.

Selv om det er endt med tre FCM-nederlag, har det rakt til udtagelser af Pione Sisto, Jesper Hansen og stopperne Erik Sviatchenko og Alexander Scholz.

Scholz blev udtaget før Sviatchenko, der først kom med, da Lukas Lerager meldte afbud søndag aften.

- Scholz har holdt et godt niveau i lang tid, men han har strålet i FC Midtjyllands europæiske kampe. Han har vist et overskud i de internationale kampe.

- Det er faktisk, som jeg kan huske Scholz fra Lokeren, da han var allerbedst i Belgien, siger Hjulmand.

Der er også blevet plads til AaB-kreatøren Lucas Andersen, der er noteret for fire landskampe.

- Lucas fik på et tidligt tidspunkt i en meget ung alder en udtagelse af Morten Olsen. Han har været i udlandet og er kommet tilbage igen. Jeg synes, hans niveau har været for svingende.

- Jeg har også taget en snak med Lucas om det. Det er nu her, at det skal til at ske for ham. Jeg håber, at han kan få en lang periode uden skader, siger Hjulmand.

Også Jens Stryger Larsen blev indlemmet søndag, og backen var efter en skade og kun tre kampe for Udinese egentlig ikke tiltænkt et comeback allerede nu.

- Stryger er et gensyn, efter at han har været ude med en operation. Vi troede ikke, at han kunne nå at være klar til denne samling.

- Det er lidt tidligt i hans forløb, men han er klar til at komme ind. Han er fleksibel og kan spille i begge sider, forklarer Hjulmand.

Dansk Boldspil-Union (DBU) arbejder fortsat på at kunne få spillerne fra de engelske klubber til rådighed i løbet af samlingen, hvor Danmark også skal møde Island og Belgien i Nations League.

/ritzau/