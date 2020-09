Kasper Dolberg ser virkelig god ud i øjeblikket, lyder det fra landstræner Kasper Hjulmand.

Når Danmarks fodboldlandshold tirsdag aften møder England i Nations League, kan det meget vel være med Kasper Dolberg som den centrale angriber i Kasper Hjulmands 4-3-3-system.

Danmarks nye landstræner foretrak også Dolberg i lørdagens nederlag mod Belgien, og det skyldes, at den 22-årige silkeborgenser aktuelt er i bedre form end det mest oplagte alternativ i front, siger Hjulmand.

- Andreas Cornelius var lige startet med træningen i Italien, da han mødte ind i landsholdslejren, så Dolberg er langt længere fremme i sin træning og har allerede spillet turneringskampe.

- Cornelius havde kun haft tre træninger, inden han kom ind i lejren, og han var ikke i nærheden af at kunne spille 90 minutter mod Belgien i lørdags. Lige nu er det derfor ikke et svært valg mellem de to, siger Kasper Hjulmand og roser Dolberg:

- Man kan se, når han spiller i Nice, at han er fantastisk giftig. Han ser virkelig god ud i øjeblikket.

Landstræneren bringer dog også to andre navne i spil til pladsen som central angriber.

- Vi har også Yussuf Poulsen, som spiller spidsangriber til daglig. Han har nogle kompetencer centralt i banen, og han er også en mulighed derinde.

- Hvis Christian Gytkjær kan ride videre på sin succes efter skiftet til Monza, så ved vi, at han er en målscorer, som kan bruges. Jeg synes, at vi har flere gode muligheder på den position, men lige nu ligger det til Dolberg, siger Hjulmand.

Christian Gytkjær er ikke udtaget til den aktuelle landsholdssamling, men kan være med, når Danmark i oktober spiller testkamp mod Færøerne og Nations League-kampe mod Island og England.

Selv er Kasper Dolberg nogenlunde tilfreds, med det han viste lørdag mod Belgien, hvor han spillede sin sjette landskamp fra start.

- Det var et meget godt tegn at starte inde. Det var fedt, og det er ikke mange gange, jeg har gjort det for Danmark, og jeg har en fin følelse af min egen præstation.

- Som angriber ville jeg selvfølgelig gerne have scoret et mål og været mere synlig offensivt. Der var også en masse justeringer i forhold til tidligere. Vi havde meget fokus på vores presspil, og jeg synes, at jeg leverede på den konto, siger Kasper Dolberg.

Han står noteret for 5 mål i 18 landskampe.

/ritzau/