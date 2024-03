'Mikkel Damsgaard.'

Mange landsholdsfans spærrede formentlig øjnene op, da landstræner Kasper Hjulmand tirsdag sagde navnet på sin EM-darling ved udtagelsen til de kommende landskampe.

For selv om Damsgaard tryllebandt Danmark med sine vævre driblinger, sit gode overblik og et historisk frisparksmål i semifinalen mod England i 2021, så har historien været en helt anden siden.

Faktisk er semifinalemålet det seneste, Damsgaard har scoret i sin karriere - altså ingen mål i knap 1000 dage - og for Brentford har han kun startet inde to gange siden sin retur fra en lang og drilsk skadespause.

Foto: Natalia Kolesnikova/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Natalia Kolesnikova/AFP/Ritzau Scanpix

Derfor vækker udtagelsen altså stor undren. Ikke kun blandt fans, men også hos B.T.s sportskommentator, Lasse Vøge, der blandt andet peger på Serie A-spilleren Gustav Isaksen.

»Gustav Isaksen må sidde nede i Rom og klø sig i de lyse krøller. For han har leveret flere stærke kampe for Lazio i 2024, mens Mikkel Damsgaard groft sagt slet ikke har præsteret de seneste to sæsoner.«

»Det harmonerer ikke med Hjulmands tidligere advarsler om, at han kræver spilletid til landsspillerne op til slutrunder. Og det sender også et forvirrende signal til spillere, der i de kommende måneder skal sætte en slutspurt ind for at komme ind i Hjulmands EM-varme. For er det overhovedet en mulighed?,« lyder det fra Lasse Vøge, som fortsætter:

»Jeg tror virkelig, at det er et dilemma for Hjulmand, for han har en drøm om at se Damsgaard i 2021-form. Det har vi alle. Men han risikerer at løbe ind i den fælde, som eksempelvis Morten Olsen vadede ind i ved det elendige 2010-VM, hvor han udtog en masse spillere af navn og ikke af gavn.«

Tirsdag blev Kasper Hjulmand spurgt adskillige gange til udtagelsen af Mikkel Damsgaard.

Foto: Abir Sultan/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Abir Sultan/EPA/Ritzau Scanpix

Og landstræneren forstår godt, at folk rynker på brynene over valget af den 23-årige tekniker.

»Jeg forstår godt, det kan overraske folk, når han ikke har spillet så meget. Men jeg må holde fast i, at vi ikke har så mange af hans type.«

»Han har gjort vores spil bedre, når han har spillet, og så må vi se, hvordan han præsenterer sig, når han kommer ind. Hvis han ikke kan gøre vores spil bedre, og han ikke spiller op mod EM, så er det klart, at han er i fare. Men vores opfattelse af Mikkel er, at han gør vores spil bedre, når han spiller,« siger Hjulmand, der afviser at han har et blødt punkt for Damsgaard, som han har fælles fortid med i FC Nordsjælland.

»Nej, det vil jeg ikke sige, at jeg har. Når vi har spillet med ham, har han været god. Da vi spillede mod Kasakhstan, var foran 2-0 og tog ham ud, da mistede vi noget lim i spillet.«

»Det er svært at måle det, som han giver vores hold. Han er ikke verdens hurtigste, den mest fysiske eller er én, der vinder mange dueller. Men han er limen i vores spil. Mod Slovenien kom han også ind og gjorde en spiller som Christian Eriksen bedre,« forklarede landstræneren om sit overraskende valg.

Landsholdet møder mandag ind til forberedelserne til to testkampe mod Schweiz og Færøerne.