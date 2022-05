Kasper Hjulmand er vildt imponeret.

Den danske landstræner lyser op, da snakken falder på Christian Eriksen.

Danmarks nummer ti er tilbage i fuldt vigør efter sin ufrivillige pause, og det imponerer Hjulmand.

»Det er imponerende at se den afklarethed. Han er så afslappet i sin krop. Pres eksisterer ikke for ham mere.«

»Den måde, han løber rundt og spiller sit spil på, men også arbejder hårdt. Han er fri i sit spil og udtryk.«

»Det er en fornøjelse først og fremmest at se ham og så se ham spille fodbold. Det er fantastisk,« fortsætter Kasper Hjulmand.

Christian Eriksen har været instrumental for Brentfords overlevelse og formmæssige fremgang i Premier League.

Derfor begynder snakken i fodboldverdenen også naturligt at gå på, om den danske fodboldkunstner skal finde andre græsgange på højere niveau i sommerens transfervindue, eller om han skal blive i de trygge Brentford-rammer med hele det danske slæng frem til VM-slutrunden i Qatar til november og december.

Christian Eriksen imponerer landstræner Kasper Hjulmand. Foto: DAVID KLEIN Vis mere Christian Eriksen imponerer landstræner Kasper Hjulmand. Foto: DAVID KLEIN

»Det blander jeg mig ikke i. Der er mange hensyn at tage,« siger Kasper Hjulmand.

»Jeg ønsker for Christian, at han er glad og kan udtrykke sig – og at han kan spille.«

På den måde adskiller Christian Eriksen sig ikke fra landsholdskammeraterne, når det kommer til landstrænerens ønsker.

»Uanset om det er Christian eller alle andre, ønsker jeg, at de spiller på højest mulige niveau – og at de spiller og ikke sidder på bænken. Det håber man som landstræner for alle sine spillere.«

Kasper Hjulmand kan ikke komme i tanke om et sommerklubskifte, der kan forværre Christian Eriksens mulighed for at komme til VM.

»Det er svært at sige, så skal han sidde udenfor. Hvis han er klar, så kommer han med, hahah. Vi behøver ikke diskutere, om han er god nok,« slutter landstræneren.

Christian Eriksen fik et drømmecomeback i den rød-hvide trøje i marts i landskampene mod Holland og Serbien, hvor han scorede i begge kampe.

Siden de to kampe har han fået fuld spilletid i alle kampe for Brentford med ét mål og tre assist til følge.