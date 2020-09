To års landsholdspause er forbi for Pione Sisto.

Tirsdag overraskede landstræner Kasper Hjulmand alt og alle med udtagelsen af den tidligere faste spiller i den rød-hvide dragt og satte ord på, hvorfor han har taget Sisto til nåde, selv om Midtjylland-stjernen først lige er begyndt at spille fodbold igen på kontinuerlig basis.

226 minutters fodbold er det blevet til i denne sæson alt i alt, og det har været nok til at overbevise Hjulmand.

»Der er ingen tvivl om, at det er en tidlig udnævnelse, men han har vist gode tegn,« indleder Hjulmand sin udtagelse af Pione Sisto og fortæller, at han brugt masser af tid på at vurdere, om Sisto er klar til at præstere for Danmark.

Sisto er tilbage i landsholdsvarmen.

»Jeg har besøgt ham, jeg har talt med ham, og jeg har set ham i træning og selvfølgelig set kampene. Og der er ingen tvivl om, at det er tidligt, men det er også en type spiller, som vi kan få brug for og får brug for – også i fremtiden. Han er et fint sted, han træner fuldt ud, har gode fysiske tal. Han mangler selvfølgelig flere kampminutter for at nå sit højeste niveau, men som type har vi brug for ham. Rasmus Falk er desværre ude, Anders Christiansen er desværre ude, og det betyder, at af spillere, der kan spille lidt i lommerne, passer Pione rigtig, rigtig godt ind,« tilføjer Kasper Hjulmand.

Landstræneren understreger, at nok har Pione Sisto ikke så mange minutter i benene, men det får han mulighed for at få i de kommende dage, hvor specielt onsdagens Champions League-kvalifikationskamp mellem FC Midtjylland og Slavia Prag er på højt, intensivt niveau.

»Jeg tror på Pione. Selv om det er lidt tidligt, så har han præsteret rigtig godt. Vi håber på, at han fyrer den af her i midtugen og kommer ind i Champions League og kan bidrage til det. Så der er to kampe, inden vi mødes, og der kan han tage nye skridt. Så han er ikke på sin højeste spillemæssige rytme, men han er et godt sted,« forklarer Hjulmand.

Landstræneren havde foruden Sisto også fire mulige debutanter med i sin trup til testkampen mod Færøerne og Nations League-opgørene mod Island og England.

Således er Jesper Hansen vendt tilbage til truppen og kan få sine første minutter, ligesom Philip Billing, Jonas Wind og Andreas Skov Olsen alle kan.

Jonas Winds udtagelse skal ses i det lys, at han ligesom Sisto er god til at spille i mellemrummene.

»Jonas har haft nogle sindssygt gode kampe i specielt august i Europa. Han har sammen med FCK hængt lidt i forhold til at opnå sit allerhøjeste niveau i spillet, så det er ikke sådan, at jeg kigger på Vejle-kampen og siger, at dér spillede han sin bedste kamp, men vi har set stor kvalitet hos Jonas, og det er en spiller, som vi tror på. I og med at det er en type spiller, vi godt kunne tænke os at se, giver det en mulighed for Jonas at komme med, og vi kan se ham an og se, hvordan han indgår i de idéer, vi har,« lyder det fra landstræneren, der også gav genvalg til Thomas Delaney, som er gledet ud af holdet i Dortmund.

23 minutters fodbold i Bundesligaen er det blevet til, og hvis den tendens forstætter, vil det være et problem, men lige nu er det ikke en bekymring for Hjulmand.

Delaney får ikke meget spilletid i Dortmund i øjeblikket.

»Ikke som det er lige nu, men det er klart, at hvis der går længere tid, så kan det godt blive en bekymring. Fra vi skiltes sidst til nu er der ikke gået så lang tid, som gør, at jeg bliver bekymret over den næste periode, vi har. Hvis det fortsætter over en længere periode, er det klart, at det bliver et problem. Der kommer til at blive spillet mange kampe, og lur mig, om Thomas ikke kommer til at spille mange kampe.«

Af de hjemlige spillere er AGF's venstreback Casper Højer Nielsen blevet nævnt som en mulig bejler til en plads på landsholdet, især nu hvor Jens Stryger Larsen sidder ude, og der kun er Robert Skov som en klar kandidat til pladsen. Men Hjulmand forklarer, at Superliga-profilen skal ramme sit topniveau, før det kan komme på tale.

»Casper er ikke med i truppen, fordi jeg har valgt at gøre det på en anden måde. Jeg har talt med Casper, og der er ingen tvivl om, at han er godt på vej. Han fik en operation i august og er på vej tilbage til sit topniveau. Når han har sit topniveau, som han kan udvikle videre, så er det klart, at det er en spiller, vi vurderer og kigger på. Vi har ikke fundet det rigtige tidspunkt i denne samling. Vi var glade for Robert Skov på den position, og vi kan dække den lidt af med nogle andre, hvis vi kommer ud for det. Så valget er simpelthen faldet på nogle andre, fordi vi mener, at vi er bedre på den måde,« bemærker Hjulmand.

Foruden Jens Stryger Larsen har spillere som Rasmus Falk, Lasse Schøne, Anders Christiansen og Frederik Rønnow ikke været aktuelle på grund af enten skader, coronavirus eller klubskifte.

Efter seneste landsholdsudtagelse måtte Kasper Hjulmand bare et par dage inde lave om på sin trup, da Andreas Skov Olsen kom senere i gang med sin træning i klubben Bologna end forventet, og klog af skade vil Hjulmand også denne gang holde døren åben for ændringer.

»Det er ikke udelukket. Det kan godt blive en lang uge. Vi har midtugekampe overalt i Europa, og ting kan forandre sig. Det er klart, at vi har en liste med spillere, der står klar, hvis det kommer dertil. Det her landshold er ikke kun de 23 spillere, og der står flere spillere klar til at komme med. Det kan godt være, der kommer en efterudtagelse,« slår Hjulmand fast.

Danmark møder Færøerne 7. oktober, inden turen går til Island og England.