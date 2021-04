Der var ikke et komma, der sad forkert i fortællingen om dansk landsholdsfodbold i den lille uge, der begyndte torsdag 25. marts og sluttede onsdag 31. marts.

A-landsholdet fejede al modstand væk med tre sejre i VM-kvalifikationen, og U21-mandskabet tog til EM og gjorde det samme i deres gruppespil.

Uden at nogen af holdene lukkede mål ind vel at mærke.

Kasper Hjulmand er da også fuld af begejstring over, hvad han har oplevet.

Schmeichel og Hjulmand efter storsejren over Østrig. Foto: LEONHARD FOEGER Vis mere Schmeichel og Hjulmand efter storsejren over Østrig. Foto: LEONHARD FOEGER

»Sikke en aften for dansk fodbold. Ikke nok med at vi tager til Wien og slår et rigtig stærkt østrigsk hold, så gør vores U21-hold også tingene færdige ved EM, så vi sammenlagt vinder alle seks kampe med en målscore på 20-0 og 18 point. Det er relativt stærkt for dansk fodbold,« siger han.

Spørger man, hvilken karakter han vil putte på ugen, lyder det:

»På en 10-skala er det en otte-ni stykker,« svarer Kasper Hjulmand med et vanligt blik for, at alting hele tiden kan forbedres.

Det var der da også mod Østrig trods en fantastisk 4-0-sejr på udebane.

De første og sidste 45 minutter var nemlig som nat og dag.

»Vi er super glade for kampen. Den er lidt langsom i første halvleg, og vi får ikke spillet hurtigt nok og er ikke nok fleksible de gange, vi gør det. Vi føler, vi sidder i pausen og har skabt flere chancer, men er ikke tilfredse med kvaliteten. Vi ved, at vi kan steppe et gear op, og det gør vi. Den anden halvleg, vi leverer, er på et meget, meget højt niveau. Vi scorer fire mål, og det er fantastisk,« siger Kasper Hjulmand.

Han havde i en meget glad Thomas Delaney en midtbanekriger med samme syn på kampen.

»Det er sjovt at være dansk landsholdsspiller lige nu. Det er ikke sjovere end før, og det er intet imod Kasper, men han har også overtaget et hold, som er godt trænet, og han har let ved at påvirke os i en måske mere offensiv retning, så jeg er også meget stolt af den slutrunde, vi var i tidligere under Åge, og jeg er stolt af de skridt, vi tager under Kasper. Første halvleg var ikke det udtryk, vi ønskede at have. Anden halvleg var meget mere det, vi går og snakker om i dagligdagen,« siger den danske landsholdsspiller.

Nu er fokus på EM til sommer, og Hjulmand har et stykke arbejde foran sig med at udvælge sin trup blandt mange stærke kandidater, men holdet er klar, lyder det oven på de tre stærke præstationer mod Israel, Moldova og Østrig.

»Vi har siddet i trænerteamet og kigget på de her tre kampe og eksekverede en plan, hvor alle 23 markspillere er blevet brugt. Jeg synes, at truppen er blevet gjort større, og vi kan arbejde mere taktisk. Vi har nogle fantastiske spillere, som vil hinanden det bedste. Jeg er blevet klogere, og hele Danmark kan se, at vi er klar,« slår han fast.