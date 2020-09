Mathias "Zanka" Jørgensen og Christian Nørgaard er de to nye spillere i Danmarks startopstilling mod England.

Landstræner Kasper Hjulmand har rystet posen og skiftet ud på to positioner til tirsdagens Nations League-kamp hjemme mod England.

Anfører og midtstopper Simon Kjær samt midtbanespiller Pierre-Emile Højbjerg er røget ud på bænken i forhold til lørdagens 0-2-nederlag til Belgien.

I stedet er Mathias "Zanka Jørgensen" placeret i det centrale forsvar ved siden af Andreas Christensen, mens Christian Nørgaard er valgt til Danmarks centrale midtbane mod England.

26-årige Nørgaard, der til dagligt spiller for Brentford i den næstbedste engelske fodboldrække, får dermed sin debut.

Anfører i stedet for Simon Kjær er målmand Kasper Schmeichel.

England stiller op med et slagkraftigt angreb med Harry Kane som den forreste.

På kanterne har Gareth Southgate, Englands landstræner, valgt Jadon Sancho i højre side og Raheem Sterling i venstre.

Dermed kommer den danske venstre back Robert Skov til at stå over for Sancho, mens Daniel Wass på den modsatte back skal tage sig af Sterling.

England er uden flere af holdets profiler.

Harry Maguire er ude af kampen, efter at Manchester United-spilleren i slutningen af august blev dømt for en række forhold efter en rejse til den græske ø Mykonos.

Desuden er de unge stortalenter Mason Greenwood og Phil Foden ude, da begge spillere er sendt hjem til England efter at have forbrudt sig mod coronarestriktionerne.

United-angriberen Marcus Rashford er ude af truppen på grund af træthed, han har brug for mere hvile inden sæsonstarten i Premier League.

Manchester City-backen Kyle Walker fik rødt kort i Englands seneste 1-0-sejr over Island og har derfor karantæne mod Danmark. Han er erstattet af Liverpool-backen Trent Alexander-Arnold.

Det danske fodboldlandshold stiller således op mod England (4-3-3):

Kasper Schmeichel - Daniel Wass, Mathias "Zanka" Jørgensen, Andreas Christensen, Robert Skov - Thomas Delaney, Christian Eriksen, Christian Nørgaard - Yussuf Poulsen, Kasper Dolberg, Martin Braithwaite.

England stiller op med følgende 11 spillere (4-3-3):

Jordan Pickford - Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Eric Dier, Kieran Trippier - Declan Rice, Conor Coady, Kalvin Phillips - Jadon Sancho, Harry Kane, Raheem Sterling.

/ritzau/