Han forstod lynhurtigt, hvor spørgsmålet var på vej hen, Kasper Hjulmand.

For torsdag valgte det danske landshold at træne i lejren i Helsingør i stedet for at tage i Parken, hvor holdet som oftest træner dagen inden en hjemmekamp.

Det sker efter en tid, hvor banen i nationalarenaen har været udsat for massiv kritik, men da Hjulmand torsdag blev spurgt ind til valget om at skippe besøget i Parken, afviste han hurtigt konspirationer om en sammenhæng mellem træning i Helsingør og banekritik.

»Først og fremmest er der ikke nogen konspiration eller noget skjult kritik i valget om at blive her. Vi har et rigtig godt samarbejde med Parken, men vi har ofte valgt at træne heroppe dagen inden kamp,« sagde Kasper Hjulmand og fortsatte:

»Der har været situationer, hvor vi har valgt at blive her i samarbejde med Parken, fordi vi skulle spare græsset derinde. Men det er ikke tilfældet denne gang.«

»Denne gang har det noget at gøre med, at vi valgte at holde fri i går (onsdag, red.), og til træningen i dag ville vi gerne bruge lidt længere tid end normalt dagen før kamp – blandt andet på grund af, at vi ville øve nogle standardsituationer.«

»Vi har også rykket træningen tidligere frem på dagen, end vi normalt gør, så der er længere tid til restitution inden kampen. Så det var et valg om at få mest muligt ud af træningen og altså intet at gøre med en skjult kritik.«

»Vi regner med at komme ind til en rigtig fin bane, og vi er glade for at se, der bliver gjort noget ved den til november og så videre. Så samarbejdet er fint, og der er altså ikke en eller anden skjult dagsorden fra min side.«

Og til november sker der lidt med græsset i nationalarenaen.

Parken Sport & Entertainment har meddelt, at man vil investere et tocifret millionbeløb i en udskiftning af plænen og dens undergrund.

I en pressemeddelelse fortalte selskabet blandt andet, at der skal graves to meter ned for at udskifte den undergrund, der har voldt problemer for væksten på overfladen i flere år. Du kan læse mere om investeringerne i Parkens græstæppe her.