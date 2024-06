Efter fredagens træning beslutter Kasper Hjulmand, om han vil lave en udskiftning i EM-truppen.

Landstræner Kasper Hjulmand trækker sin beslutning om en eventuel udskiftning i landsholdstruppen helt til det sidste.

Før han endegyldigt vælger, om EM-reserven Mathias "Zanka" Jørgensen skal indlemmes i EM-truppen i stedet for Victor Nelsson eller Simon Kjær, vil Hjulmand se Nelsson og Kjær til fredagens træning i Helsingør.

Det siger Kasper Hjulmand fredag eftermiddag på et pressemøde to timer før træningens start.

- Vi træner, og så kommer der en melding. Jeg har truffet en beslutning, men vi skal have træningen med, så det vil være dumt at melde ud nu, hvis der nu sker noget til træningen, siger Kasper Hjulmand.

Victor Nelsson kæmper med smerter i foden, men er ikke skadet. Simon Kjær er i en genopbygningsfase efter en skadesperiode.

Torsdag trænede begge, men Hjulmand vil ikke ud med, hvordan det gik dem.

Fredagens træning begynder klokken 15.30 i Helsingør og er med undtagelse af opvarmningen lukket for offentligheden.

Deadline for at indsende EM-truppen er fredag ved midnat.

Efter deadline kan en helt særlig situation gøre det muligt for Hjulmand at foretage en udskiftning inden Danmarks EM-premiere mod Slovenien 16. juni.

Pådrager en spiller sig en så alvorlig skade, at Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) lægefaglige stab vurderer, at spilleren vil være ude af hele EM-perioden, kan spilleren blive skiftet ud. Når et hold først har været i aktion ved slutrunden, kan den dispensation ikke længere gives.

/ritzau/