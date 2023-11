Kasper Hjulmand har en vild drøm onsdag aften.

Og den handler ikke om landsholdets kommende EM-kvalkampe mod Slovenien og Nordirland.

Den handler derimod om FCK og Superliga-klubbens Champions League-brag mod mægtige Manchester United.

Det afslørede han til B.T. på den røde løber i Parken før kampen.

Og hvis Danmarks landstræners drøm om kampen går i opfyldelse, bliver det lidt af en fest.

Fansene i Parken kan i hvert fald se frem til utallige mål – også fra Uniteds danske stjerner Rasmus Højlund og Christian Eriksen.

»Jamen jeg håber på 4-3 til FCK, og at Rasmus scorer to, og at Christian scorer én,« siger Hjulmand.

