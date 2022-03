Fem minutter fra at spille fuld tid. Det viste den opgørelse, B.T. i sommer lavede over de danske landsholdsspilleres spilletid under EM.

Martin Braithwaite blev her kåret til den helt store overraskelse, da boet efter slutrunden skulle gøre op.

Her otte måneder senere er Barcelona-spilleren ikke blevet udtaget grundet manglende spilletid efter en længere skadespause, og Kasper Hjulmand erkender, at det var en hård, men nødvendig besked at give ham.

»Jo, helt klart,« siger Kasper Hjulmand, inden han fortsætter:

Kasper Hjulmand taler med pressen i Marbella. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix Vis mere Kasper Hjulmand taler med pressen i Marbella. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

»De hårdeste meldinger, jeg har givet i min trænerkarriere, var til Lasse Schøne og Henrik Dalsgaard op til EM, fordi de var stensikre året før. Det var brutalt, synes jeg. Det var rigtig, rigtig hårdt.«

»I forhold til nu har vi en Martin, som er på vej tilbage. Han har været skadet siden august og har spillet 10 minutter, og han har været sindssygt vigtig for det her hold. Jeg værdsætter ham helt vanvittigt meget, men det er stadig for lidt,« lyder det fra landstræneren, der uddyber sit fravalg af Martin Braithwaite:

»Jeg har simpelthen ikke set ham spille kamp endnu. Jeg har været nede og se træninger. Jeg har været i Barcelona og snakket med både ham og trænerne og de fysiske trænere og så videre. Det er bare for tidligt i forhold til, om han er, hvor han skal være,« tilføjer Hjulmand.

Samtidig slår landstræneren fast, at det ikke er tilstrækkeligt at være i en af de største klubber i verden, hvis man ikke spiller og samtidig vil være på det danske landshold.

Braithwaite er ikke udtaget til landsholdet denne gang. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Braithwaite er ikke udtaget til landsholdet denne gang. Foto: Liselotte Sabroe

»Altså, der er et minimum (man skal spille, red). Men selvfølgelig håber jeg, at Martin finder spilletid, for han har været sindssygt vigtig for denne her gruppe. Men jeg bliver nødt til at gøre det, at jeg udtager det hold, jeg mener, der kan vinde kampene og forberede sig bedst muligt op mod de vigtige kampe,« understreger Kasper Hjulmand.

Martin Braithwaite sad søndag på bænken i hele kampen mod Real Madrid, som blev slået med de klare cifre 4-0 på hjemmebane.