Landstræner Kasper Hjulmand har levet hele sit liv med en lillebror, der er født udviklingshæmmet.

Tirsdag tog han ordet for at tale lillebror Simons sag, men også for at tale for alle andre udviklingshæmmede i Danmark. For det må stoppe nu, mener landstræneren.

»Mange, der har udviklingshæmmede, kæmper mod et system og den uretfærdighed, det er, at de her mennesker ikke har de samme muligheder for at have et socialt liv, udvikle sig eller andre helt almindelige ting, som jeg er vokset op med. I en illusion troede jeg måske, at vi havde et dejligt samfund, der tog sig af de, der har de her problemer,« sagde Kasper Hjulmand, da han gæstede Go' Aften Danmark på TV 2.

Det skete, da han var inde sammen med bevægelsen En million stemmer, som kæmper for retssikkerhed for mennesker med handicap samt psykisk sårbare og deres pårørende.

Kasper Hjulmand har fået nok. Foto: Henning Bagger

Selv fortæller Hjulmand, at nu 42-årige Simon har præget hans menneskesyn, og at det har været en gave for ham.

Samtidig erkender han, at systemet ikke gør det nemt for udviklingshæmmede eller for deres pårørende. På ingen måde faktisk.

Han går så langt, at han kalder det for et kæmpestort problem, at der alt ofte skal tages kampe med offentlige instanser.

»Der er for mange, der kæmper mod systemet, og det er opslidende at møde det. Man føler ikke, at det er, fordi man vil det bedste for de her mennesker, men at de skal passe ind i en kasse, og i sidste ende drejer det sig om økonomi. Det er opslidende og hårdt. Derfor råber jeg også op. Jeg synes, det er uretfærdigt,« udbryder Kasper Hjulmand.

Selv har Hjulmand-familien altid haft de ressourcer, der skulle til, for at tage kampene.

Men Kasper Hjulmand er mere nervøs for alle de familier, som ikke nødvendigvis har de samme.

Træneren har stået i spidsen for det danske landshold siden august i år.