Det kom bag på mange, da det sidste år kom frem, at Kasper Hjulmand skulle være landstræner for Danmark.

Og i første omgang kom det måske også en smule bag på hovedpersonen selv, at han var i spil til det store job. For da samtalerne begyndte, sad Åge Hareide som bekendt på posten, han havde mere end et år tilbage, og resultaterne var der.

Det fortæller Kasper Hjulmand i bogen 'Fodbolddrømmer' af Morten Glinvad, skriver TV 2 Sport. Her beskriver Hjulmand det første møde med DBU's fodbolddirektør, Peter Møller og den konstituerede direktør, Kenneth Reeh.

Et møde, der fandt sted i Kasper Hjulmands sommerhus i Nordsjælland i foråret 2019, og som foregik 'i al hemmelighed'.

»Før vi går i gang, skal I vide, at jeg bestemt ikke regner med, at jeg skal det her. Men jeg vil gerne fortælle jer, hvad jeg synes, I skal gøre i DBU,« lød det fra Kasper Hjulmand, der herefter begyndte at fortælle.

Om det at være landstræner, fodbold, udfordringerne i DBU, dansk fodbolds tilstand. Han fortalte om, hvordan han hos andre lande kunne se en klar strategi. En strategi, som var gennemtænkt. Og sådan skulle det i hans optik også være i Danmark.

Han fortalte, hvordan spillerne i den rød-hvide trøje skal afspejle identiet, og netop den var et nøgleord. Den skulle DBU komme frem til, og så kunne arbejdet ellers gå i gang.

»Det er mine tanker om jobbet, landsholdet og dansk fodbold. Men hvis ikke der i DBU er politisk opbakning til sådan en slags projekt, så kan det være lige meget. Så skal I hellere finde en anden. Hvis I bare tænker, at Åge går ud, og jeg går ind i stedet, men alt ellers fortsætter som nu, så skal vi ikke gøre det,« sagde Kasper Hjulmand på mødet.

Peter Møller holdt samtale med Kasper Hjulmand i foråret 2019. Foto: Claus Bech Vis mere Peter Møller holdt samtale med Kasper Hjulmand i foråret 2019. Foto: Claus Bech

Men de gjorde det som bekendt. For efter en tænkeperiode, endte Kasper Hjulmand med at takke ja til jobbet, og han blev præsenteret som ny dansk landstræner den 12. juni sidste år.

Han har overtaget tøjlerne fra Åge Hareide, der ikke nåede at stå i spidsen ved årets EM, da det er blevet rykket til næste år.

Det bliver i stedet Kasper Hjulmand, der skal forsøge at opnå et stort resultat ved slutrunden, som er på hjemmebane.

