Landsholdsanfører Simon Kjærs formkurve er stigende, men han starter næppe mod Slovenien, siger landstræneren.

Når det danske fodboldlandshold på søndag åbner EM-gruppespillet mod Slovenien, bliver det med stor sandsynlighed med anfører Simon Kjær på bænken.

Kaptajnen fik en halv time på banen i lørdagens 3-1-sejr over Norge, men det er for tidligt med en startplads allerede om en uge, da han stadig er på vej op i omdrejninger efter en skade.

Sådan lyder landstræner Kasper Hjulmands umiddelbare vurdering efter lørdagens testkamp.

- Vi har trænet Simon absurd hårdt, så han gik på banen med meget trætte ben. Jeg er glad for, at han fik de her minutter, og så arbejder vi videre med at få bragt hans fysik hen til et endnu bedre sted, og det skal vi nok lykkes med.

- Der er ingen tvivl om, at han ikke skal starte og spille 90 minutter i den første kamp, men han kan blive brugbar til at blive skiftet ind i starten af turneringen, og senere i turneringen kan han starte.

- Han er lidt efter de andre, men han kan godt nå dem. Det ligger ikke lige for, at han starter på søndag, siger Kasper Hjulmand.

Efter mere end en måneds skadespause nåede Simon Kjær at få nogle få spilleminutter for AC Milan i sæsonafslutningen. Man skal tilbage til begyndelsen af april, før han har spillet længere tid end den cirka halve time, han lørdag fik mod Norge.

Ifølge Kasper Hjulmand var indskiftningen mod nordmændene en vigtig milepæl i Kjærs genopbygningsfase. Også selv om Kjær havde lidt bøvl med at holde snor i Erling Haaland.

- Det var meget vigtigt at give Simon kampminutter inden EM, og det har vi hele tiden arbejdet frem mod. Han har arbejdet meget hårdt til træningerne i denne uge, siger Kasper Hjulmand.

Selv uden at være i topform er den 35-årige anfører en nøglefigur på landsholdet, og selv korte indhop kan være en stor gevinst.

- Hans betydning er rigtig stor. Vi så også i efteråret, at han kom ind og fik stabiliseret nogle ting i det sidste kvarter oppe i Finland, siger Kasper Hjulmand.

