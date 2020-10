To spillere i Kasper Hjulmands landsholdstrup stikker ud, da de ikke får særligt meget spilletid og er blevet rygtet væk flere gange.

Christian Eriksen får meget lidt spilletid i Inter, og Mathias Zanka Jørgensen var end ikke på bænken i weekenden for sin klub Fenerbahce.

De to herrer, der begge trænede med for landsholdet mandag i Herning, har nu kun et halvt døgn tilbage, hvis de skal finde en anden løsning end deres nuværende klubber, og Kasper Hjulmand vil ikke udelukke, at nogle af hans 23 spillere i løbet af aftenen kan skifte arbejdsplads.

»Sådan er det altid på det her tidspunkt. At der sker nogle ting på sidstedagen, men der sker nok også noget her, ligesom alle mulige andre steder,« siger Kasper Hjulmand, der dog ikke har forventninger til, at det sker.

»Jeg ved det ikke. Det kan være, men det kan også være, at der ikke sker så meget. Jeg synes, det er et lidt atypisk vindue, hvor der ikke sker så meget, som der har gjort. Det er meget få køb og salg, og det er næsten kun unge spillere, og så er det meget på leje. Så det er en lidt usikker tid for mange, men det er klart, at der sker meget på falderebet, og det kommer der også til i aften,« tilføjer Hjulmand, der kunne se et par af sine spillere, deriblandt Christian Eriksen, støde til landsholdstruppen lige op til træningen.

Eriksen missede endda presseseancen, som var planlagt, men det var ikke, fordi et skifte lige var oppe over for ham, men snarere fordi han ligesom Martin Braithwaite og Mathias Jensen kom senere ind med flyet.

Hjulmand håber ligesom alle andre, at Eriksen snart får gang i fodbolden igen.

»Både Christian og jeg og alle andre ville jo gerne have, at han spillede noget mere. Vi kigger meget på deres kampkalendre, og jeg ser, at med europæiske kampe, Champions League for Inters vedkommende, skal de spille virkelig, virkelig mange kampe, og jeg er helt sikker på, at med Christians kvaliteter skal han nok få kampe og spille. Jeg er ikke så bekymret lige nu,« slår Hjulmand fast og understreger, at han får talt med Eriksen om hans situation.

Han tilføjer om selvsamme:

»Jeg kan kun sige, at jeg ved, hvor dygtig han er. Han er en fantastisk dygtig spiller, som kan overleve alt, og jeg tror, at han dukker op igen, og jeg tror, at uanset hvad der sker, så ser vi ham på sit højeste igen på et tidspunkt, så hvad der præcist sker, det ved Conte (Inters træner, red.) eller Christian selv, så hvis jeg begynder at sige noget, er det rent gætværk.«

På transfersiden stopper al slags gætværk om Eriksen og alle andres spilleres fremtid, når transfervinduet lukker ved midnat.