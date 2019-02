Sami Khedira har gennemgået en operation efter at have fået konstateret uregelmæssig hjerterytme.

Juventus-spilleren Sami Khedira må holde pause i den næste måned efter at have gennemgået en operation mod hjerteproblemer onsdag morgen.

Tirsdag måtte tyskeren opgive at rejse med holdkammeraterne til Madrid for at spille Champions League-kamp mod Atlético Madrid.

I stedet blev han hjemme i Torino for at blive undersøgt for en uregelmæssig hjerterytme, der var blevet konstateret kort før afgang mod Spanien. Juventus oplyser på deres hjemmeside, at indgrebet er gået som planlagt.

»Efter en kort rekonvalescens vil han være klar til at genoptage træningen inden for en måned,« lyder det.

Den 31-årige midtbanespiller har haft en tung sæson og var i efteråret tvunget til flere skadespauser. Han har derfor kun været på banen i ni af Juventus' 24 kampe i Serie A i denne sæson.

Mens Khedira altså opholder sig i Torino, skal holdkammeraterne forsøge at få et godt udgangspunkt i den første ottendedelsfinale på udebane mod Atlético Madrid. Kampen begynder klokken 21.

/ritzau/