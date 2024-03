Kristoffer Olsson er ramt af sygdom relateret til hjernen og er i respirator på Aarhus Universitetshospital.

Af triste omstændigheder må FC Midtjylland se bort fra den svenske landsholdsspiller Kristoffer Olsson i længere tid.

Superligaprofilen mistede bevidstheden i sit eget hjem tirsdag 20. februar og blev overført til Aarhus Universitetshospital, hvor han er indlagt og i respirator.

Olsson er ramt af en akut opstået sygdom relateret til hjernen. Sygdommen skyldes ikke selvskade eller udefrakommende faktorer.

Det oplyser superligaklubben på sin hjemmeside.

Et hold af medicinske eksperter arbejder på højtryk for at stille en diagnose, så den rette behandling kan igangsættes, skriver klubben.

- Alle i FC Midtjylland er naturligvis dybt berørte af Kristoffers pludselige sygdom, og vores tanker og fulde støtte går til Kristoffer og hans familie.

- FC Midtjylland har ingen yderligere udtalelser for nuværende, men vi vil orientere offentligheden, når der opstår væsentligt nyt, skriver FC Midtjylland.

Svenskeren har været omgivet af sine nærmeste familie siden indlæggelsen, og dele af superligaklubbens stab har også besøgt fodboldspilleren.

28-årige Olsson var i efteråret en nøglefigur på det FCM-hold, der efter en træg start endte med at være rækkens bedste hold ved vinterpausen.

Den centrale midtbanespiller har spillet for FC Midtjylland siden sommeren 2022. Han var også en del af klubben tidligere i karrieren og står i alt noteret for 86 kampe i Danmarks bedste række. Dertil kommer en række pokalkampe og europæiske kampe for den danske klub.

På klubplan har han også repræsenteret AIK Stockholm, Krasnodar og Anderlecht på seniorplan, mens han var ungdomsspiller i IFK Norrköping og Arsenal.

Han har spillet 47 A-landskampe for Sverige og var også med, da Sverige i november senest spillede en betydende kamp.

FC Midtjylland delte meddelelsen om Kristoffer Olsson klokken 8.58 tirsdag formiddag. I løbet af den første time strømmede opbakkende hilsner ind på sociale medier fra en række andre fodboldklubber som eksempelvis AGF, AaB, Brøndby, FCK, OB og Arsenal.

/ritzau/