Et lille løft med øjenbrynet var nok.

I hvert fald for Frenkie de Jong, der i sommer endelig kunne skifte Ajax ud med Barcelona efter at have indgået den aftale allerede fem måneder inden.

Det fortæller han i et stort hollandsk tv-program om det unge stortalent Abdelhak Nouri, der fik sine fodbolddrømme knust, da han faldt om under en træningskamp med Ajax med et hjertestop.

Frenkie de Jong stod over for sin helt store beslutning efter i et længere stykke tid at have vist sine enorme fodboldkvaliteter frem for Ajax.

Frenkie de Jong, Lasse Schöne og Abdelhak Nouri.

Det var i den periode, at han besøgte sin ven Abdelhak Nouri - eller bare Appie, som de kalder ham - da han var vågnet efter flere års koma.

»På det tidspunkt var jeg ikke sikker på, hvor jeg skulle skifte hen. Da jeg sad sammen med ham, kom hans mor ind. Så spurgte hun Appie: ‘Hvor skal Frenkie skifte hen? Til Barcelona?’. Lige så snart hun sagde det, løftede han sit øjenbryn. Det var et meget specielt øjeblik,« fortæller Frenkie de Jong.

Skiftet til Barcelona blev en realitet for Frenkie de Jong, og Abdelhak Nouris fodboldkarriere så lige så lys ud, da han faldt om i en træningskamp mod Werder Bremen 8. juli 2017. Siden da ventede et helt andet liv for den nu 22-årige mand.

Han vågnede fra flere års koma til et liv, der ikke ville foregå på en græsplæne, men i et specialbygget hus lige ved siden af forældrenes. Her er Nouri overvåget 24 timer i døgnet, men familien glæder sig allermest over det faktum, at de har ham tilbage til livet.

Foto: SANDER KONING

»Det går godt med Appie. Han sover, spiser, rynker panden og bøvser, men han er meget afhængig af andre. En vis form for kommunikation er mulig for eksempel i form af at løfte øjenbrynet,« siger hans bror Abderrahim.

I disse dage udkommer en bog om det store Ajax-talent med titlen: ‘Abdelhak Nouri - en uopfyldt drøm’. Og derfor var der dedikeret en specialudsendelse om Nouri i det store hollandske talkshow De Wereld Draait Door.

Det var her, at familien fortalte om Abdelhak Nouris tilstand. En tilstand, som altså indebærer, at Abdelhak Nouri er sengeliggende med en hjerneskade.

»Vi lader som om, han ikke er syg. Vi taler til ham, har ham med i samtaler og ser fodbold med ham. Vi kan se, at han kan lide det. Nogle gange kan det også være emotionelt, men ofte er der et smil. Det er godt for os,« fortæller Nouris bror, Aberrahim.