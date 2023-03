Lyt til artiklen

Det var en frustreret Rasmus Højlund, der mødte pressen efter kollapset i Kasakhstan.

Så frustreret, at den dobbelte målscorer måtte hives væk af anfører Simon Kjær, inden han skulle med i et tv-interview.

»Det var Simon, der syntes, at jeg måske lige skulle ned og køle af, inden jeg skulle til interview. Jeg var frustreret efter kampen,« fortæller han.

Hvad siger han til dig, da han hiver dig væk?

Simon Kjær mente ikke, at Højlund skulle til tv-interview lige efter kampen. Foto: PAVEL MIKHEYEV Vis mere Simon Kjær mente ikke, at Højlund skulle til tv-interview lige efter kampen. Foto: PAVEL MIKHEYEV

»Han siger bare, at det skal jeg ikke lige nu.«

Det er da heller ikke mange ord, Atalanta-angriberen havde, da han blev bedt om at sætte ord på, hvilke tanker, der gik gennem ham omkring Kasakhstans sejrsmål til 3-2.

»Frustration,« lyder det kontant.

Hvordan føler du det inde på banen?

Højlund var i den grad skuffet over søndagens nederlag. Foto: Bo Amstrup Vis mere Højlund var i den grad skuffet over søndagens nederlag. Foto: Bo Amstrup

»Det ser jeg jo som alle jer andre. At det er et kollaps. Det er selvfølgelig ikke så godt, og der gik selvfølgelig en masse frustrationer i gennem hovedet, og det var der også inde i omklædningsrummet. Men ja. vi må lære af det, og som jeg hørte Simon sige også, at vi må videre,« siger Højlund og fortsætter:

»Der er ikke så meget at gøre ved det. Det er en lang kvalifikation, vi har mange kampe endnu. Men som sagt er det selvfølgelig et kæmpe nederlag, og det er nok også det største, jeg har haft i min karriere indtil nu.«

