Brandvarme Christian Eriksen skrev sig ind i Tottenham-historiebøgerne med sin scoring i den første kamp på klubbens nye superstadion i aftes.

Men det er ikke kun den historiske scoring til slutresultatet 2-0 mod Crystal Palace, som er blevet bemærket hos den ombejlede dansker, som er en stor profil i Premier League.

Eriksen høster også stor anerkendelse for overordnede indsats i kampen, hvor han - igen - var Tottenhams store primus motor i offensiven, hvilket flere stats bakker op om. Men det vender vi tilbage til.

For først og fremmest har Eriksen storspil i den første PL-kamp på Tottenham Hotspur Stadium fået den store engelske avis Daily Mail til at fremhæve den danske landsholdsstjerne, som en nøglefigur hos Spurs.

»Spurs har brug for Eriksen, fordi han er manden, som antændte stadion på denne debutaften. Når han skruede op for blusset, så gjorde holdet det også. Dette er en mand, som bør lede holdet på det nye stadion,« lyder det fra Daily Mail, som mener, at Real Madrid kun kan være blevet endnu vildere efter at købe danskeren.

Christian Eriksens fremtid i Tottenham er usikker. Hans kontrakt med London-klubben udløber i sommeren 2020, og han er endnu ikke blevet eneig med kluhben om en ny kontrakt.

Det har gjort den 27-årige fynbo til et af de varmeste navne på transfermarkedet, hvor han er blevet - og stadig bliver - kædet sammen med storklubber som for eksempel Juventus, Paris Saint-Germain og ikke mindst Real Madrid.

En af grundene til at Europas største klubber holder øje med Eriksen er, at han i flere sæsoner har været blandt Premier Leagues bedste offensivsspillere, hvilket statistikkerne viser.

Med danskerens assist til 1-0-målet kom han op på 11 målgivende afleveringer i denne sæson, hvilket er næstbedst i ligaen. Kun Eden Hazard med 12 assists har lavet flere i sæsonens foreløbigt 32 kampe.

Den næstsidste fod på Sons 1-0-mål mod Crystal Palace - det første nogensinde på det nye stadion - sender Eriksen assists-total op på 59 i 200 Premier League-kampe.

Dermed kommer han i fint selskab med nogle af stjerneligaens største profiler: Kun Cesc Fabregas (66), David Beckham (62), Thierry Henry (61) og Dennis Bergkamp (60) har lavet flere efter 200 kampe.

»Der var en fantastisk atmosfære. Det mærkede vi allerede under opvarmningen. Det var næsten sådan, at vi skulle have haft ørepropper,« sagde Eriksen til TV2 Norge, der interviewede ham på sidelinjen efter sejren i debutkampen på holdets nye imponerende hjemmebane.