Det er ikke hver dag, at der er fem danskere med i startopstillingen i den samme Premier League-kamp.

Men det var tilfældet lørdag, da Southampton vandt 3-1 ude over Huddersfield.

Kun England var repræsenteret af lige så mange spillere i kampen, og det må siges at være lidt specielt.

Huddersfield havde målmanden Jonas Lössl, stopperen Mathias "Zanka" Jørgensen og midtbanespilleren Philip Billing med.

Philip Billing stod for et af målene i opgøret. Foto: ANDREW YATES Vis mere Philip Billing stod for et af målene i opgøret. Foto: ANDREW YATES

Midtbanespilleren Pierre-Emile Højbjerg og stopperen Jannik Vestergaard var med hos Southampton.

Alle fem spillede hele kampen, og flere af dem satte solide aftryk på både godt og ondt.

Pierre-Emile Højbjerg leverede en fornem assist efter et kvarter, da han fandt Nathan Redmond, som sikkert bragte Southampton foran 1-0.

Få minutter før pausen begik Mathias "Zanka" Jørgensen et klodset straffespark, da han fældede udeholdets angriber Danny Ings, som selv scorede til 2-0 fra pletten.

Huddersfield gav dog ikke op, og Philip Billing leverede det flotteste danske aftryk med reduceringen til 1-2 efter 58 minutter.

Den danske U21-landsholdsspiller hamrede på mål langt udefra, og bolden gik på smukkeste vis i nettet.

Spændingen var tilbage for en stund, men Southamptons indskiftede angriber Michael Obafemi lukkede kampen med målet til 3-1 efter 70 minutter.

Med sejren har Southampton 15 point efter 18 kampe som nummer 16 - to pladser over nedrykningsstregen.

Huddersfield er placeret på næstsidstepladsen med 10 point efter 18 kampe.

/ritzau/