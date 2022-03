Deltagelse i Europa League og salget af Jesper Lindstrøm er med til at sikre historisk stort Brøndby-overskud.

Året 2021 var på alle måder godt for superligaklubben Brøndby IF.

Klubben vandt det danske mesterskab for første gang i 16 år, og økonomisk var det med til at sikre et rekordoverskud. Klubben kommer ud af 2021 med et plus på 83,4 millioner kroner, fremgår det af klubbens årsregnskab.

Det lever dermed op til de senest udmeldte forventninger, der lød på et overskud på mellem 65 og 95 millioner kroner.

En væsentlig del af forklaringen på det overskud skal findes i, at klubben som følge af sit danske mesterskab endte med at deltage i Europa Leagues gruppespil.

Det estimeres normalt til at sikre en dansk klub i omegnen af 100 millioner kroner i indtægter at deltage i Europas næstbedste klubturnering.

Samtidig solgte Brøndby også sin stærke offensive spiller Jesper Lindstrøm til Eintracht Frankfurt i sommeren 2021.

Som følge af den sportslige succes har klubben også solgt et historisk stort antal sæsonkort og øget omsætningen på salg af merchandise betragteligt, siger administrerende direktør Ole Palmå til klubbens hjemmeside.

Brøndbys samlede omsætning i 2021 var på 290 millioner kroner mod 113 millioner kroner året før.

Om det bliver til plus eller minus i 2022 afhænger af sportslig succes på banen og eventuelle spillersalg. Aktuelt forventer klubben at lave et resultat på mellem minus 15 millioner og plus 15 millioner kroner.

Det baserer sig på, at klubben skal spille europæisk fodbold i næste sæson, men ikke et gruppespil. Danmark har fem pladser i europæisk fodbold i den kommende sæson.

