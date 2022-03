Med tre mål mod Tottenham er Cristiano Ronaldo nu historiens mest scorende fodboldspiller i officielle kampe.

Cristiano Ronaldo er ikke længere bare en af de mest scorende fodboldspillere i historien. Han er den mest scorende fodboldspiller nogensinde.

Det er han, efter at han lørdag med et hattrick sørgede for Manchester Uniteds sejr på 3-2 hjemme over Tottenham i Premier League.

Da han i første halvleg gjorde det til 2-1 med sit andet mål i kampen, nåede portugiseren op på 806 mål i officielle kampe for klub- og landshold.

Dermed overhaler han den tidligere tjekkisk-østrigske spiller Josef Bican, som Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har noteret for 805 mål i sin karriere.

Med et eminent hovedstødsmål små ti minutter før tid til 3-2 nåede Ronaldo op på 807 mål i karrieren.

Han lagde for med et fremragende langskudsmål tidligt lørdag, men ti minutter før pausen udlignede Harry Kane på straffespark.

Få minutter efter kunne Ronaldo så nå sin milepæl med en let scoring tæt under mål. Et selvmål af Harry Maguire i 72. minut sendte Ronaldo på overarbejde, men han leverede varen med hovedstødsmålet til 3-2.

Ronaldo havde ellers ikke fået den bedste start på 2022, hvor det indtil lørdagens kamp mod Tottenham kun var blevet til en enkelt scoring i ti kampe for den 37-årige angriber. Den snak forstummer nok nu.

Hattricket var samtidig hans 49. i karrieren på klubniveau.

Han har scoret 115 landsholdsmål for Portugal, hvilket også gør ham til historiens mest scorende for et land.

Derudover har han nu leveret 692 mål i 926 klubkampe for Sporting CP, Manchester United, Real Madrid og Juventus på tværs af turneringer.

Til sammenligning har Ronaldos evige rival Lionel Messi scoret 759 mål for klub- og landshold gennem karrieren indtil videre.

Med sejren rykker United i hvert fald for en stund op på fjerdepladsen i ligaen foran Arsenal, som dog kun er to point efter og har spillet fire kampe færre.

