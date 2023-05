Aldrig har en klub ført Premier League i så lang tid uden at vinde mesterskabet, som det er tilfældet for Arsenal i år.

Lørdag tabte Arsenal til nedrykningstruede Nottingham Forest og fuldendte dermed flere ugers total nedsmeltning, der sender mesterskabet til altdominerende Manchester City.

I hele 248 dage har Arsenal ligget nummer et i Premier League i denne sæson. Det er 93 procent af sæsonen, men på det allervigtigste tidspunkt må London-klubben se sig overhalet.

Det skriver The Sun og statistikfirmaet OptaJoe.

Arsenal-manager Mikel Arteta begraver sit skuffede ansigt i sine hænder efter nederlaget. Foto: CARL RECINE Vis mere Arsenal-manager Mikel Arteta begraver sit skuffede ansigt i sine hænder efter nederlaget. Foto: CARL RECINE

Arsenal smadrer dermed rekorden for flest dage i spidsen uden at vinde mesterskabet i sidste ende.

Undervejs havde Martin Ødegaard, Bukayo Saka og holdkammeraterne ellers et forspring på otte point til City.

Dermed går Arsenals fiaskoafslutning direkte ind i rekordbøgerne over de værste nedsmeltninger i Premier League-historien.

Arsenal har kun hentet 9 ud af 24 mulige point i de seneste otte kampe.

Til sammenligning havde Newcastle hele 12 points forspring til Peter Schmeichels Manchester United i 1995/1996-sæsonen, men det var på et tidspunkt, hvor der fortsat resterede 15 kampe af sæsonen.

I 2013/2014-sæsonen skulle Liverpool kun bruge syv point i de sidste tre kampe for at sikre mesterskabet, men anfører Steven Gerrard gled på et afgørende tidspunkt mod Chelsea, og Liverpool tog kun fire point, og så stjal Manchester City mesterskabet.

Manchester City har nu vundet fem af de seneste seks sæsoner og syv i alt, siden klubben blev overtaget af stenrige Abu Dhabi United Group i 2008.