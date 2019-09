Godt nok fik Manchester United et point mod Arsenal.

Men det ændrer ikke på, at den engelske storklub lige nu har fået en sæsonstart, der for dem er historisk dårlig.

Det skriver Sky Sports.

Blot ni point er det blevet til efter syv kampen. Den tidligere 'rekord' lød på ti point, som var hvad klubben havde i sidste sæson efter syv kampe.

Kampen mellem Manchester United og Arsenal blev spillet på Old Trafford mandag aften, og den endte 1-1.

United bragte sig ellers i front kort før pausen på et drømmemål af Scott McTominay, men en scoring af måltyven Pierre-Emerick Aubameyang sørgede for 1-1. Udligningen blev først en realitet, efter at videosystemet VAR havde bekræftet, at Aubameyang ikke var offside.

Resultatet efterlader Arsenal på fjerdepladsen med 12 point, mens United har ni point på tiendepladsen.

Ole Gunnar Solskjærs mandskab havde hentet størstedelen af sine point på hjemmebane i denne sæson, og det så da også godt ud, da holdet kom foran på McTominays missil kort inden pausen.

Den skotske midtbanespiller hamrede til kuglen fra sin position lidt uden for feltet, og Arsenal-målmand Bernd Leno var ikke i nærheden af at redde den.

Målet var det eneste i en første halvleg, der ikke var nogen stor spillemæssig oplevelse.

Ifølge BBC havde Arsenal ikke vundet en ligakamp ude mod Manchester United efter at have lukket et mål ind siden 1977. Det skete heller ikke mandag aften, men det var tæt på, som anden halvleg udviklede sig.

58 minutter var spillet, da Bukayo Saka opsnappede en fejlaflevering fra Uniteds Axel Tuanzebe og sendte Aubameyang alene mod mål. Angriberen vippede den elegant i kassen, men måtte til sin store skuffelse se linjedommeren stå med flaget i vejret som tegn på, at han var offside.

Skuffelsen blev vendt til euforisk jubel, da kampens hoveddommer, Kevin Friend, kunne meddele Aubameyang og resten af stadion, at angriberen ikke var i nærheden af at være offside.

Kort efter kunne Saka selv være kommet på tavlen, men han lossede bolden over mål på en stor målchance.

I de døende minutter var United-angriberen Marcus Rashford tæt på at blive matchvinder på et frispark, men Leno tog revanche og reddede det ene point.

Ole Gunnar Solskjærs tropper ligger lige nu nummer ti i Premier League med 12 point op til Liverpool på førstepladsen.