Dansk kvindefodbold får et kæmpe boost.

Den bedste, danske kvinderække har tirsdag fået en ny hoved- og navnesponsor.

Det er forsikringsselskabet Gjensidige, der går ind i kvindefodbold og kommer til at blive navnesponsor for den bedste række, der fra nu af og de næste tre år frem hedder Gjensidige Kvindeliga.

Det skriver DBU og Gjensidige i en pressemeddelelse, hvor aftalen kaldes historisk, da det er den største af sin slags for den bedste række herhjemme. Det oplyses dog ikke i pressemeddelelsen, hvor mange penge det drejer sig om.

Arkivfoto. Storholdene Brøndby og Fortuna Hjørring (billedet) får forhåbentlig mere udfordring i fremtiden. Foto: Henning Bagger Vis mere Arkivfoto. Storholdene Brøndby og Fortuna Hjørring (billedet) får forhåbentlig mere udfordring i fremtiden. Foto: Henning Bagger

I DBU er man glade for aftalen, der kommer efter et nogle år, hvor kvindefodbolden har vundet mere og mere indpas - både i Danmark og international.

»Det er fantastisk, at vi har indgået en langvarig aftale med Gjensidige Forsikring.«

»Deres investering i Kvindeligaen er en kæmpe gevinst for dansk kvindefodbold og giver fantastiske forudsætninger for at fortsætte den rivende udvikling, der startede ved EM i 2017 og virkelig tog fart ved sommerens VM-slutrunde,« siger Nicolas Kaas Nordstrøm, der er chef for Gjensidige Kvindeliga.

Med til ligaens store satsning de kommende år følge en ny streaming-aftale for ligaen samt det, der kaldes for et SuperMatch-koncept.

Med den nye aftale håber man på at skabe en grobund for større tilskuerinteresse i ligaen og mere professionelle forhold for kvindespillerne herhjemme.

Aftalen præsenteres i kølvandet på sommerens VM i Frankrig, der havde stor interesse med blandt andet sammenlagt én milliard seere hen over slutrundens kampe.

Den nye sæson i Gjensidige Kvindeliga går i gang den 3. august, hvor samtlige otte hold skal i aktion klokken 13.00.

De otte hold er Brøndby, FC Nordsjælland, Odense Q, BSF, Kolding Q, FC Thy/Thisted Q, VSK Aarhus og Fortuna Hjørring.