En Champions League-kamp på bænken, en fyret træner, en skuffende 14.-plads, et prisskilt som klubbens dyreste spiller og kritik i de franske medier.

De seneste måneder har det ikke været nemt at hedde Joachim Andersen. Danskeren har haft en noget mere hektisk opstart i Lyon end forventet, selv om han har fået masser af spilletid.

Men det startede med, at den 23-årige dansker ankom til klubben med en skade, som gjorde begyndelsen svær.

»Det var super surt og lidt hårdt i starten. Man vil gerne vise sig frem et nyt sted, og de har jo købt mig for en del penge, så jeg følte lidt, at de ikke fik noget ud af det i starten. Men det var sådan, det var,« siger Joachim Andersen til B.T. og kalder sin start i den franske klub for 'ikke optimal'.

Foto: ROMAIN LAFABREGUE

Siden er forsvarsspilleren dog kommet i gang, selv om han langtfra kun har fået ros. Han har skullet vænne sig til en ny måde at spille på og en ny spillestil, hvor han blandt andet er indgået i et tremandsforsvar.

»Jeg synes ikke, at jeg spillede op til mit niveau til at starte med. Og så haltede resultaterne lidt. Det var ikke så sjovt i starten, synes jeg,« siger Joachim Andersen.

Når du kommer skadet og ikke føler, at du er på toppen, mister du måske lidt oppe i hovedet. Joachim Andersen

Selv om han ikke har følt sig mentalt knækket af det, har det pårvirket ham, forklarer han.

»Når du kommer skadet og ikke føler, at du er på toppen, mister du måske lidt oppe i hovedet.«

Joachim Andersen fik karrierens første Champions League-kamp, da han og Lyon vandt på udebane mod RB Leipizig. Foto: TOBIAS SCHWARZ

»Jeg har ikke kæmpet mentalt, men der var noget kritik. Det er klart, når man ikke spiller op til sit niveau, og der er betalt en del penge for en. Folk har jo forventninger,« fortæller Joachim Andersen, der dog mener, at han har fået vendt kurven nu og er tilfreds med indsatsen i løbet af de seneste 4-5 kampe.

Til gengæld har holdets præstationer ikke været tilfredsstillende. I hvert fald ikke hvis man spørger Lyon-præsident Jean-Michel Aulas. Han har nemlig valgt at fyre træner Sylvinho, der kun nåede at få cirka fem måneder i den franske storklub.

Trænerskiftet gør dog ikke Joachim Andersen nervøs. Han var allerede i kontakt med Olympique Lyonnais, inden klubben ansatte Sylvinho, og derfor er han ikke nervøs over at skulle vise sit værd til en ny træner.

Men han ved godt, at det er anderledes udfordringer, der venter ham i Lyon, end der gjorde i Sampdoria.

»Her er der større forventninger. I Sampdoria kunne man godt tabe til en midter- eller storklub. Her skal vi vinde alle kampene. Det er første gang, at jeg spiller for et tophold. Det var en af grundene til, at jeg gerne ville hertil.«

Tophold rimer også ofte på Champions League, og nu kan Joachim Andersen også skrive en kamp fra verdens største klubturnering på CV'et. En drøm, han længe havde haft.

»Jeg havde forestillet mig lidt, hvordan det var at gå ind til Champions League-sangen. Men jeg kan ikke huske, at jeg hørte hymnen,« forklarer Joachim Andersen og griner.

Danskeren er udtaget til landsholdet, der lørdag skal møde Schweiz i en afgørende EM-kvalifikationskamp.