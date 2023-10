»Jeg ryster! Hvor er det tarveligt!«

Hilda Heick kunne næsten ikke tro, hvad hun var ude for under et københavnsk restaurantbesøg med sin ven, skuespilleren Jakob Fauerby, tidligere i år.

Overfor en rasende Nicklas Bendtner, følte Hilda Heick i dybt fortvivlet tilstand tvunget til at tage skylden for det bil-uheld, som Bendtner anklager hendes benægtende ven Faurby for at stå bag.

For at hjælpe sin ven kryber Hilda Heick til erkendelse overfor den vrede stjerne, men da det ser allermørkest ud, entrerer hendes mand gennem 55 år restauranten - og et lille smil fra Keld Heick fjerner al fortvivlelse.

Foto: Anthon Unger Vis mere Foto: Anthon Unger

For et smil på Keld Heicks læber afslører, at det hele er én stor løgn.

En løgn, som den tidligere landsholdsstjerne Nicklas Bendtner står bag i forbindelse med anden sæson af hans tv-program 'Nicklas Pranker', hvor han laver forskellige pranks på kendte danskere.

Og for bagmanden - der har masser af erfaring fra pranks i fodboldverdenen - var det en særdeles sjov dag på arbejde, da Hilda Heick var offeret, fortæller Bendtner til B.T. - se mere i videoen herover.

»Det viser jo bare hvor fantastisk et menneske, at Hilda er, når hun prøver at tage skylden for Jakob. Kæmpe, kæmpe sjovt at lave og sjovt at se hende i den setting.«

»Hun gætter det jo, og det er det smukkeste moment i pranken. At hun kan se på sin mand efter 55 års ægteskab og sige; 'Ah, du snyder mig altså ikke'. Det var meget smukt,« siger Bendtner, der fik talt fodbold med Keld Heick, mens Fauerby satte pranken på Hilda Heick op.

Afsnittet med Hilda Heick er altså bare ét af flere, som Bendtner har optaget i sin nye rolle som tv-vært - og dét liv elsker han lige nu.

»Det har været super spændende helt at skifte karriere på den måde og prøve noget nyt. Det har været udfordrende, men jeg har været heldig, at vi har lavet noget, der ligger op lidt op ad min personlighed - det har hjulpet mig igennem,« siger Bendtner i forbindelse med pressedagen for anden sæson af Nicklas Pranker, der har premiere den 20. oktober på Prime Video.

Bendtner har før luftet tankerne om at vende tilbage til fodboldverdenen som træner, og for nylig afslørede han altså i B.T., at han har haft masser af tilbud - men endnu ingen interessante nok.

