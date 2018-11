AC Milans Gonzalo Higuain undskylder for sin opførsel mod Juventus, hvor han brændte straffe og blev udvist.

Stjerneangriberen Gonzalo Higuain drømte om at spille en stor kamp for AC Milan mod sin tidligere klub Juventus, men det italienske storopgør søndag aften udviklede sig i stedet forfærdeligt for argentineren.

Juventus vandt udekampen med 2-0, og Higuain fik en negativ rolle. Kort før pausen misbrugte han et straffespark ved stillingen 0-1, og syv minutter før tid fik han inden for få sekunder både gult og rødt for at brokke sig til dommeren.

Nu lægger han sig fladt ned.

- Jeg vil gerne undskylde for min reaktion over for holdet og fansene.

- Dommeren ved, hvad jeg sagde, og nogle gange synes jeg, at dommerne skal forstå situationen. Men han traf sin beslutning, og jeg ønsker at undskylde igen, siger Gonzalo Higuain.

Han spillede for Juventus fra 2016 men i sommer blev han sendt til Milan på en lejeaftale, så Juventus kunne gøre plads til Cristiano Ronaldo, der blev hentet i Real Madrid.

Derfor ønskede Higuain at vise, at Juventus havde begået en fejl, men i stedet var han for overtændt i opgøret.

- Når du møder et hold, du har spillet for før, er følelserne anderledes, og det tager jeg ansvar for. Det vil ikke ske igen.

- Jeg er en følsom person og spiller, og nogle gange har jeg svært ved at kontrollere mine følelser. Jeg burde reagere mindre, men det er sådan, jeg er.

- Jeg er opmærksom på, at jeg bør være et forbillede for børn, og min reaktion var ikke den rette. Men vi er ikke robotter, siger Higuain.

Juventus fører Serie A med 34 point for 12 kampe og styrer mode det ottende mesterskab på stribe. Milan ligger på femtepladsen med 21 point.

/ritzau/AFP