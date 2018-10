Gonzalo Higuain siger nu, at ankomsten af Cristiano Ronaldo fik ham sendt væk fra Juventus, selv om han gerne ville blive.

For to sæsoner siden lagde Juventus svimlende 700 millioner kroner for Gonzalo Higuain i Napoli, og over to sæsoner scorede han så 55 mål i 105 kampe og vandt The Double to gange med den italienske storklub.

Men da Cristiano Ronaldo kom til i sommer, blev Higuain sparket ud og udlejet til AC Milan, selv om han gerne ville blive.

»Det var ikke min beslutning at rejse. Jeg gav alt til Juventus, jeg vandt flere titler, og så kom Cristiano Ronaldo. Klubben sagde til mig, at de ville løfte kvaliteten, og at jeg ikke kunne blive dér, og at de ville finde en løsning. Den bedste løsning var så Milan,« siger han til Gazzetta dello Sport, men understreger dog samtidigt, at han ikke bærer nag til sin tidligere klub:

Foto: Alberto Lingria Vis mere Foto: Alberto Lingria

»Jeg har stadig følelser for klubben, og fansene har givet mig megen kærlighed, men jeg bad ikke selv om at skifte. I bund og grund, siger alle, blev jeg smidt ud.«

Higuain har scoret seks mål i syv kampe for Milan. Han er på en to års lejeaftale og afviste i øvrigt Chelsea denne sommer.

