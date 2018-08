AC Milan har Juventus' Gonzalo Higuain til lægetjek, mens Torino-klubben har Leonardo Bonucci under luppen.

Milano. En større byttehandel er undervejs i den bedste italienske fodboldrække, Serie A.

Torsdag har AC Milan således Juventus' argentinske stjerneangriber Gonzalo Higuain til lægetjek.

Samtidig med, at Higuain er til tjek i Milano, er forsvarskrumtappen Leonardo Bonucci, der sidste sommer skiftede fra Juventus til AC Milan, ved at blive undersøgt af Torino-klubbens læger forud for et skifte tilbage til Juventus.

Det skriver begge klubber på Twitter.

30-årige Higuain skiftede i 2016 til Juventus fra Napoli og har siden scoret 55 mål i 105 kampe for klubben.

Siden Cristiano Ronaldos ankomst til den italienske klub er argentineren blevet rygtet væk fra klubben, og destinationen ser nu ud til at blive AC Milan, der som en del af handlen sender 31-årige Leonardo Bonucci den anden vej.

Den italienske forsvarsspiller spillede i Juventus fra 2010 til 2017 og udgjorde sammen med landsmændene Andrea Barzagli og Giorgio Chiellini i flere sæsoner et af Europas bedste forsvar.

Den 24-årige Juventus-forsvarer Mattia Caldara er ligeledes på vej til AC Milan som en del af handlen. Han er ligesom Higuain til lægetjek i Milano torsdag, skriver AC Milan på Twitter.

/ritzau/