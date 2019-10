Det lignede længe uafgjort, men så dukkede Gonzalo Higuain op og sikrede Juventus en 2-1-sejr over Inter.

Det er sjældent at Juventus går ind til en kamp i Serie A uden at være stor favorit, men det var nok tilfældet søndag aften.

Her var Juventus på besøg hos Inter, der inden opgøret toppede rækken med to point ned til gæsterne.

Det ændrede argentinske Gonzalo Higuain dog på i kampens 80. minut, da han med sin scoring sikrede Juventus en 2-1-sejr.

Dermed topper Juventus igen Serie A med 19 point og et enkelt mere end Inter på andenpladsen.

Der var blot spillet fire minutter, da Paulo Dybala hamrede Juventus foran 1-0 fra en spids vinkel efter en stikning fra Miralem Pjanic.

Den gode indledning blev fulgt op, og inden der var spillet ti minutter, bombede Cristiano Ronaldo bolden på overliggeren.

Så valgte Matthijs de Ligt at forsvare sig med armen i eget felt, så den ramte bolden efter 18 minutter.

Det gav et straffespark til Inter, som Lautaro Martinez udnyttede til at udligne til 1-1.

Fire minutter før pausen troede Ronaldo, at han havde bragt Juventus foran 2-1, men dommeren fik videoassistance og annullerede scoringen, da Dybala var offside.

Juventus lagde bedst ud i anden halvlegs første kvarter, og Ronaldo forsøgte sig efterfølgende uden held med et kort aftræk med 20 minutter igen.

Kampen havde fortsat nerve, men scoringerne udeblev, og det trak op til et uafgjort resultat.

Det ændrede indskiftede Gonzalo Higuain dog på med ti minutter igen.

Juventus splittede Inters defensiv med hurtigere kombinationer, og argentineren modtog bolden i feltet og sparkede den i kassen til 2-1 til gæsterne.

Jens Stryger Larsen blev udskiftet med fem minutter igen af kampen for Udinese, som ude tabte 0-1 mod Fiorentina.

Simon Kjær spillede 70 minutter for Atalanta og fik et gult kort i hjemmesejren på 3-1 over Lecce. Med sejren ligger Atalanta på tredjepladsen med tre point ned til Napoli, som spillede 0-0 ude mod Torino.

Andreas Skov Olsen fik de sidste otte minutter på banen for Bologna, som fik 2-2 hjemme mod Lazio i et opgør, hvor begge hold fik en spiller udvist.

/ritzau/