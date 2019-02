Kampen om slutspillet var for alvor et tema på CASA Arena Horsens, da Horsens tog imod OB i en intens affære. To tordendrøn leveret af Horsens’ Peter Nymann og OB’s Bashkim Kadrii og en sen scoring af Anders Jacobsen udgjorde resultatet 1-2 til gæsterne. Hallur Hansson modtog også sit andet røde kort efter film, som gjorde det svært for Horsens-folket.