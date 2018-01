Tottenham var lørdag på besøg hos Newport fra League Two i FA Cuppen. Den engelske storklub formåede dog kun at spille 1-1, hvilket betyder, at de to klubber skal mødes til en omkamp på Wembley.

