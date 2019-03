Esbjerg var en taget en tur til Sønderjylland for at møde SønderjyskE. Esbjergenserne formåede ikke at holde stand mod SønderjyskE efter Peter Christiansen, Eggert Jonsson og Danny Amankwaa scorede SønderjyskEs tre mål. Carlo Holse sendte bolden i kassen til Esbjergs ene mål.